Kakšni ukrepi nas čakajo? Infektolog pravi, da je treba ukrepati takoj

Sestanek vladne posvetovalne skupine za obvladovanje epidemije covida 19 se je končal, a ukrepi ostajajo neznanka. Kakšne ukrepe so sprejeli, bo znano v četrtek po seji vlade. Janez Poklukar je dejal, da bodo ukrepi sprejemljivi, so poročali v Odmevih.

Medtem ko še ni znano, kako bo z ukrepi pri nas, pa je nemški kancler državljane že obvestil, da se obeta zaostritev ukrepov. Andrej Trampuž, slovenski infektolog, ki je zaposlen v nemški kliniki Charite, pa meni, da ukrepi ne bodo zadoščali. Prepričan je tudi, da se v Sloveniji ne bi smeli pogovarjati o ukrepih, temveč bi morali ukrepati takoj. »Virus se širi izredno hitro. Vsaka dva do tri dni se število podvoji in že zdaj so bolnišnice polne. Kaže, da bo treba zaostriti ukrepe.«

Trampuž pravi, da omikron ogroža tudi delovanje kritične infrastrukture. »70 odstotkov je premalo precepljenosti. Ves čas smo govorili, da je treba 80 odstotkov, zato bo tudi Nemčija hudo prizadela. Tisti, ki so še slabše precepljeni, pa bodo prizadeti še bolj. Ko bomo imeli novo cepivo, bomo lahko izboljšali imunski status,« je povedal in dodal, da nas je virus prehitel. »Treba bo omejiti kontakte. Ne bo silvestrovanj, januar bo še težji,« je še dejal in dodal, da bo Slovenijo ta val hudo prizadel. »Ni primerno o tem razpravljati, ker ta val bo prišel, zato je treba ukrepati in to takoj.«

Trampuž se ne strinja s tem, da omikron povzroča milejše okužbe. »Virus, ki se tako hitro širi, bo okužil toliko bolnikov, da ne bo mogoče vseh oskrbeti. Treba bo delati triažo in to pomeni, da bo slaba oskrba tudi pri drugih bolnikih. Moramo omejiti kontakte, ostati doma, nositi maske in počakati, da mine,« je še dejal. Infektolog še pravi, da če zdaj ne bomo uspešni, bo to trajalo do poletja. »Vsake pandemije je enkrat konec. Če moralno ni dovolj, je treba obvezno cepljenje. Odkar smo v Nemčiji napovedali, da bo obvezno, je veliko ljudi, ki bi se cepili.«