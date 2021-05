Kakšni bodo naši izzivi v prihodnosti

V Iskratelu so z različnimi aktivnostmi Meseca !Novativnosti povezali več generacij – od osnovnošolcev, dijakov in študentov do zaposlenih strokovnjakov.»Z aktivnostmi letošnjega meseca inovativnosti smo širili vedoželjnost in kreativnost med najmlajšimi, s hekatoni pa te transformirali v prave inovacijske kampanje, kjer so dijaki in študenti skupaj z našimi zaposlenimi iskali rešitve za realne izzive podjetja. V poglobljenih !N Challenge izzivih smo se skupaj z zaposlenimi in zunanjimi partnerji lotevali še težjih idej in konceptov, kjer smo iskali upravičenost za implementacijo s pomočjo poglobljenih in pospešenih vitkih eksperimentov. Po dnevu inovativnosti v letu 2019, tednu inovativnosti v 2020 in letos mesecu inovativnosti je naš naslednji korak oziroma cilj vpeljati kreativno razmišljanje v naše navade, inovativnost pa kot del vsakodnevnega, rednega dela naših zaposlenih,« je o letošnjem mesecu inovativnosti in prihodnjih načrtih povedal Gregor Smolej, upravljalec inovativnosti v Iskratelu.Naročnik oglasne vsebine je Iskratel