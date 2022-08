Vlada razkrila, kakšne ukrepe pripravlja proti energetski draginji (VIDEO)

V malem novinarskem središču vlade na Gregorčičevi 25 so sprejete odločitve vlade predstavili ministra Matjaž Han in Luka Mesec ter državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved, so sporočili iz Ukoma.

Vlada je potrdila ukrepe

Luka Mesec: »Kot napovedano smo na seji vlade potrdili dva seta ukrepov. Prvi paket je namenjen najbolj ogroženim državljanom, pomoč bomo targetirali, in sicer jo bodo prejela socialno ogrožena gospodinjstva in invalidi. Upravičenci (približno 63.000 gospodinjstev) bodo dobili 200 evrov enkratnega dodatka, če je oseba samska. Pomoč se sešteva v družini. 314 evrov prejmeta dva, 118 evrov prejmeta za otroka, polovičko, če je otrok vključen v varstvo in vzgojo. Od 1. 11. do 31. 3. bomo v sisteme povabili vse, ki so upravičeni do pomoči, a je ne prejemajo, ker niso v sistemu. Prve analize kažejo, da veliko ljudem prirpada socialna pomoč ali varstveni dodatek - povabilo v sistem pomoči, da si lahko materialno opomorejo. Boj proti revščini širše. V sistem socialne varnosti želimo spraviti ogrožena gospodinjstva in posameznike.

Celotna vrednost izplačil je 41 MIO evrov pomoči, 14 mio v naslednjem letu. Enkratni znesek bo izplačan. Dodatki bodo izplačani enako kot so izplačane socialne pomoči. Zakaj lahko denar uporabijo, ne bomo določili.«

Gospodarski minister Matjaž Han: »Naj povem na dnevni bazi spremljamo situacijo, ki se dogaja v Sloveniji in je povezana z energetsko revščino. Strokovnjaki mi dnevno pomagajo pri nekaterih odločitvah in sprejemanju zakonodaje - draginjska ekipa - vsak minister je odgovoren za svoj segment, a si pomagamo, ker moramo na koncu pogledati na celoto.

Zemeljski plin in električna energija imata zelo visoke cene. V skupini za draginjo pod vodstvom predsednika vlade - to je prvi ukrep pomoč gospodarstvu. Bližajo se hudi časi. Svetovna banka ocenjuje, da je v 2022 se enegija zvišala za najmajn petdeset odstotkov. med 61 anketi je kar štiri petine odgovorilo, da jim bo upadel dobiček, tri četrtine ocenjujejeo, da bodo oškododovani pri konkurenčnosti.

Sprejeli smo zakon, oziroma ukrep je usklajen z evropsko komisijo. Naredili bomo sledeče: 40 mio evrov v letošnjem letu bomo namenili. Naslonili smo se na enačbo eu komisije s sofinanciranjem stroškov bomo pomagali gospodarstvu.

Vlogo oddajte do 15. novembra, izvajalec Spirit preko posebne aplikacije. Dokazila bodo seveda potrebna, to bodo računi od prvega julija do konca leta. Na podlagi tega, če bo zadeva zrasla več kot dvakrat, bomo izplačali teh 30 odstotkov.

Mislimo, da se bo prijavilo približno 5.000 podjetij.

Gospodarstvo je zadovoljno s tem ukrepom, saj gre to direktno iz integralnega računa našega ministrstva. To je šele prvi korak na vladi, ki ga bomo na vladi in ministrstvu tudi naredili. V tej fazi sem zelo zadovoljen. Na Evropski uniji moramo jasno povedati, da se mora gospodarstvu pomagati, da bodo lahko podjetja konkurenčna in da bomo iz te krize lahko prišli najbolj nepoškodovani.«

Rudi Medved: »Vlada bo lahko na podlagi spremenjenega zakona odobrila dodatna sredstva vsem nevladnikom, ki bodo sodelovali pri intervencijah pri naravnih nesrečah. Podlaga za odobritev sredstev bodo v analizi intervencije, ki vsebuje potrdila, kaj smo se pri taki intervenciji naučili.«