Kakšne so vaše možnosti, če se poškodujete v tujini

Preden se odpravite na smučišče, se ponovno seznanite z oblikami ustreznega vedenja na smučišču, ki jih sestavlja deset mednarodnih FIS-pravil. Z njihovim doslednim upoštevanjem lahko preprečite marsikatero nesrečo ali drugo neprijetno situacijo na smučišču.

Če se kljub vsej previdnosti na smučišču v Sloveniji poškodujete, bodo stroški zdravljenja kriti iz obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. To zavarovanje pa ne krije stroškov, če med smučanjem poškodujete drugega smučarja. Ker so ti lahko zelo visoki, svetujemo sklenitev zavarovanja odgovornosti, ki je pri Zavarovalnici Triglav vključeno v zavarovanje osebne zaščite.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav