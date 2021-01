Trener dal vetra ministrici

Panožne zveze so zadovoljne, da lahko trenirajo člani?

Aleš Veber pravi, da si zapišite številke na dan, 26. 1. 2021:



Od 12. 3. 2020 do 7. 6. 2020 – 86 dni brez resnega trenažnega procesa.



Od 21. 10. 2020 do danes – 94 dni brez resnega trenažnega procesa.



Skupaj 180 dni brez pravilnega trenažnega procesa.



Postregel s številkami in z igralkami, ki so ob zoomu obupale

Mladi rokometaši lahko trenirajo preko zooma, če se temu sploh reče trening. FOTO: Roman Šipić, Delo





Slovenski otroci so poleg neobiskovanja vrtca in šol že več mesecev prikrajšani tudi za športne aktivnosti. Športne vadbe otrok, kot so karate, plavanje, gimnastika, košarka, rokomet in vse ostalo, so prepovedane za vse, razen za izbrance, ki so člani reprezentanc in kategorizirani športniki po pravilih olimpijskega komiteja. Kot smo že pisali, gre za peščico otrok in mladostnikov, ob čemer se poraja vprašanje, kako torej lahko trenirajo člana košarkarske reprezentance iz enega kluba in trije iz drugega kluba pa trije iz tretjega kluba. Seveda iz različnih koncev države ... Odločitev ministrstva za šolstvo in šport, da ti lahko trenirajo, je res banalna, kajti dejansko večina ne more trenirati, ker nima s kom.Ob vsem skupaj se zdi, da so se tudi panožne zveze zadovoljile s tem, kar jim je dala (dovolila) vlada. Saj veste, vse se vrti okoli denarja in članske ekipe nosijo denar ter sponzorje, mladi in otroci pač ne. Po nekaj objavah v medijih so sicer poslali pismo političnemu vrhu, a pri tem je, kot kaže, tudi ostalo.Ob izjave ministricepa se je obregnil znani trener rokometašic. Z zapisom na družbenem omrežju je dvignil veliko prahu, pristojnim uradnikom pa dal jasno vedeti, za kaj gre, ko oni sedijo v pisarnah, otroci pa super, enkratno trenirajo prek spletnih platform in video konferenc. O zadnjem treningu prek zooma: »Na treningu je bilo prisotnih 25 igralk, največ jih prihaja iz starostnih kategorij kadetinj in mladink. Starejše deklice so pri svojih 14-ih letih počasi obupale, članice pa... saj veste kako je z dekleti pri 19-ih in 20-ih letih. Ampak, le kdo bi jim zameril. Midva jim sigurno ne. Po zadnjih 94-ih dneh in skupno 180-ih dneh obsojenih na Zoom treninge jim enostavno ne moreva, ne smeva. Razumeva tiste, ki so se naveličale in sva obenem ponosna, ampak resnično ponosna na vse ostale, ki še ostajajo. Tiste, ki se še niso predale in vztrajajo.«Ministrica je namreč na seji državnega zbora govorila, kako dobro trenirajo slovenski športniki, da zoom zagotavlja kakovosten trening. Veber ob tem pravi: »In sedaj vam bom vsem vam, ki vas imam odgovorne za stanje, v katerem se 180 dni nahaja 80% športnikov v Sloveniji, tistih registriranih, ki jih uvajamo v kakovostni in vrhunski šport, vprašal če se zavedate, kaj pomeni 180 dni treninga na daljavo, preko ministrici tako všečnega Zooma? Veste kaj pomeni, da imajo športnice, igralke v manj kot letu dni vsega 111 dni trenažnega procesa. Igralke v starostnih kategorijah, kjer se začne resna specializacija in končne priprave na prehod v absolutno tekmovalno konkurenco? Veste, kaj pomeni, da igralke ekipe članic v 321-ih dneh odigrajo vsega 4 (štiri) prvenstvene tekme. Da v istem času igralke ekipe mladink odigrajo vsega 9 (devet) tekem v tekmovanju 1.DRL za mladinke in da igralke ekipe kadetinj odigrajo vsega 7 (sedem) tekem v 1.DRL za kadetinje? Na vse zgoraj našteto vas bom vprašal, če se sploh zavedate, kaj zgoraj našteto pomeni za razvoj športnice? Se vsaj za sekundo zavedate, kaj ste storili in kaj delate 80% športnikom v Sloveniji?«Dodal je še, da smo v Sloveniji izgubili najmanj dve generaciji. »Najmanj dve leti smo šli nazaj in potrebovali bomo najmanj tri leta, da popravimo nastalo škodo.«