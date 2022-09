Nova sezona poleg 11 premier in predstav iz preteklih sezon prinaša tudi tradicionalni koncert v Kinu Šiška, na katerem nastopajo igralci MGL in študenti AGRFT. Ker je bil koncert v prejšnji sezoni odpovedan, bosta v novi sezoni na sporedu kar dva: prvi, poimenovan The Best of MGL&AGRFT, že 19. septembra 2022, drugi pa spomladi 2023. Vstopnice so hitro razprodane, na voljo pa so na spletu ali pri blagajni MGL.

Naročnik oglasne vsebine je MGL