Kakšna zmeda: pojasnjujemo, kdo gre lahko kupit spodnje perilo

Vlada je na sredini seji na Brdu pri Kranju le sprostila nekatere ukrepe, ob sporočanju tega, katere oziroma v katerih regijah se sproščajo, pa je nastala zmeda. Nekateri ukrepi se namreč sproščajo le v regijah z ugodnejšo epidemiološko sliko, nekateri pa po celi državi, tudi v tistih dveh regijah (obalno-kraški in zasavski), ki sta se z rdečega vrnili nazaj v črno območje in se tam ukrepi zaostrujejo oziroma vračajo ukrepi, ki so veljali pred delnim odprtjem prejšnji teden.Največ zmede je vneslo sporočilo vlade, da bo možno kupovati nogavice in spodnje perilo. Številni so razumeli, da bo to odslej mogoče po celi državi, spet drugi pa, da samo v rdečih regijah. Da se po novem v Osrednjeslovenski, Podravski, Gorenjski, Koroški, Primorsko-notranjski, Pomurski in Savinjski regiji dovoli tudi prodaja nogavic in perila, je dejala tudi uradna vladna govorka za covid 19. Kaj drži, smo preverili na ministrstvu za gospodarstvoNjihov odgovor se glasi: »Izjema, da se v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, dovoli prodaja nogavic in perila, velja za območje celotne države. 2. člen Odloka namreč med drugim določa, da prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil in obutve v teh prodajalnah, razen za nogavice in perilo.«Za razjasnitev pa so ponovili, katere izjeme zadevajo le t. i. rdeče regije. Ne glede na 2. člena Odloka v statističnih regijah Osrednjeslovenska, Podravska, Gorenjska, Koroška, Primorsko-notranjska, Pomurska in Savinjska izjema od prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom velja tudi za:- premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev,- servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (vulkanizerske, avtomehanične, avtoličarske ali avtokleparske delavnice, delavnice za popravilo koles),- specializirane prodajalne z otroškim programom.Kako pa bo naslednji teden potekal pouk, potem ko so se v devetih regijah učenci prve triade vrnili v šole, bo predvidoma znano po seji vlade, ki se je začela ob 11. uri. Odločitev naj bi sporočili na popoldanski novinarski konferenci, predvidoma nekje med 14. in 15. uro.