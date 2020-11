Kakšna poteza občine: odpovedala prireditve, denar pa podarila vsakemu otroku v občini

Razmere so (pre)tvegane, da bi pripravljali prireditve

Za otroke

Občina Rače - Fram bo v letu 2020 za vsakega predšolskega in šoloobveznega otroka s stalnim prebivališčem v naši občini namenila 50 (petdeset) evrov z željo, da bi otroke za ta sredstva pod božičnim drevesom pričakala Božičkova darila po njihovih željah oziroma po presoji njihovih staršev.

V štajerski občini Rače - Fram so svetniki na občinskem svetu odločili, da letos denar, namenjen prireditvam v decembru, ki jih ne bo, podari otrokom oziroma staršem otrok.Takole so zapisali za akcijo Božiček razveže mošnjiček: »Ker je obdobje, v katerem se nahajamo, zelo posebno, se moramo zaradi zaščitnih ukrepov odreči (tudi) vsem družabnim prireditvam in dogodkom, ki bi se sicer tudi letos zvrstili v decembrskem, torej božično-novoletnem času. Zato na voljo ostajajo neporabljena proračunska sredstva, ki smo jih, ob podpori občinskega sveta, sklenili nameniti Božičku, ta pa jih bo radodarno razdelil staršem, z namenom obdaritve njihovih otrok.«»S to gesto želimo mladim družinam vsaj nekoliko olajšati in polepšati prihajajoči praznični čas, ki se ga vsi veselimo in ga radostno pričakujemo. To seveda še posebej velja za PRIDNE otroke (a je v naši občini sploh kdo, ki ni tak?). Ti si nedvomno zaslužijo darila, ki jih prinašajo decembrski dobrotniki, med njimi predvsem Božiček. Da bi ta svoje pravljično in pri otrocih vsakič znova težko pričakovano poslanstvo vendarle lahko opravil tudi letos in vsem otrokom iz naše občine izpolnil vsaj kakšno željo ter prižgal iskrice v očeh, za sodelovanje in pomoč vljudno prosimo starše.«Starše pozivajo, da čim prej izpolnijo vlogo, da bo Božiček lahko razveseljeval.