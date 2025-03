Kakšna pomlad nas čaka? Prognostik Blaž Šter: »April lahko prinese zimske razmere«

Koledarska pomlad se je letos začela 20. marca, s spomladanskim enakonočjem, medtem ko meteorološka pomlad zajema mesece marec, april in maj. Meteorologi jo določajo na podlagi povprečnih temperatur in podnebnih značilnosti.

Cvetijo že februarja

Podnebne spremembe povzročajo milejše zime in zgodnejši začetek pomladi. V Sloveniji se tako vse pogosteje dogaja, da drevesa začnejo cveteti že februarja, temperature pa se dvignejo nad dolgoletno povprečje.

»Skladno s trendom zadnjih let tudi letošnja pomlad prehiteva. Vsaj kar se tiče vegetacije razvoj prehiteva za od 10 do 14 dni,« je za Slovenske novice povedal prognostik Agencije RS za okolje, Blaž Šter.

Zime so vedno manj snežene

Letos smo imeli zelo »namočen« marec, kar se je nazadnje zgodilo leta 2013, pravi Šter. »Večje ohladitve so vsaj do konca meseca manj verjetne. Temperatura bo nad dolgoletnim povprečjem,« je napovedal.

»Sonce in pogost veter učinkovito sušijo ozračje in tla, zato mesecu marcu pravimo tudi sušec. V sredogorju je to čas, ko je snežna odeja najdebelejša. Po nižinah pa se sneg obdrži le v najbolj sneženih zimah, ki pa so zadnja desetletja vse bolj redke,« pojasnjuje Šter.

Pravi pa, da april lahko prinese še izrazite ohladitve in »zimske razmere«. »Lep primer je lanski april. V prvi polovici meseca smo kar v dveh koncih tedna ponekod izmerili tudi več kot 30 °C, potem pa je v drugi polovici meseca tudi po nižinah snežilo,« pojasnjuje prognostik.

Glede na zadnje trende je tudi letošnja pomlad nadpovprečno topla. »Kakšnega ekstremno toplega vremena ne bo, bodo pa temperature vsaj 1-3 stopinje nad dolgoletnim povprečjem,« pravi Šter.

»Toplo in deževno vreme bo vsekakor pospešilo razvoj vegetacije, kar v primeru kasnejših prodorov hladnega zraka ni najbolje. Lahko pa april mine brez izrazitejših prodov hladnega zraka, kar pa je zadnja leta prej redkost kot pravilo,« je še povedal.