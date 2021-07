Kakšna nerodnost! Poglejte, kako so nalepili slovensko zastavo na helikopter (FOTO)

Tako bi morala biti obrnjena zastava – grb v smeri gibanja. FOTO: Heraldica Slovenica, posnetek zaslona

Pred dnevi se je generalni direktor policijena twitterju pohvalil, »da bo slovenska zastava končno krasila tudi policijske helikopterje«. Kljub prvotnemu dobremu vzdušju ob novici ni šlo brez grenkega priokusa. Strokovnjaki za zastave iz društva Heraldica Slovenica so Olaju odgovorili, da so pristojni napačno obrnili zastavo.»Vozila, plovila in letalne naprave morajo imeti na desnem boku podobo nesimetrične zastave vedno zrcalno obrnjeno,« so zapisali. Zastava, ki jo je slovenska policija nalepila na helikopterje, ima napačno obrnjen grb. Ta bi moral biti obrnjen v smeri gibanja, v tem primeru proti pilotski kabini.