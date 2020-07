Kakšna blamaža, takšne plačujemo Slovenci in Slovenke (VIDEO)

Prepis dela seje in govor Periča

GREGOR PERIČ (PS SAB): Hvala lepa. Podpredsednik, kolegice, kolegi, državni sekretar, lep pozdrav sem!



Torej Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu, ki ga danes obravnavamo v Državnem zboru, je bil prvenstveno pripravljen zaradi prenosa določb direktive 2019/2177 Evropskega parlamenta in sveta s konca decembra 2019 v slovenski pravni red. Rok je sicer potekel 30. 6. 2020, pri čemer pa



46. TRAK: (VP) 13.45



(nadaljevanje) ta direktiva med drugim spreminja osnovno direktivo 2009/138 evropskega parlamenta in sveta na treh področjih.

Prvo področje je področje obveščanja evropskega organa za zavarovanje in poklicne pokojnine s strani nadzornih organov matične države članice o izdanem dovoljenju zavarovalnic za uporabo notranjega modela pri izračunu zahtevanega solventnostnega kapitala. Drugo področje je tisto področje, ki se spreminja, torej izračun zavarovanj od tehničnih rezervacij za namene izračuna kapitalskih zahtev. Poleg tega pa predpisuje tudi okrepljeno izmenjavo informacij in sodelovanje med nadzornimi organi pri izračunu zahtevanega zavarovanja in poklicne pokojnine.

V predlogu zakona je bil vključen tudi prenos določb dveh sklepov sveta EU o podpisu dvostranskega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o odpravi zahtev glede lokalne prisotnosti in deponiranja sredstev za podzavarovalnice s sedežem v Združenih državah Amerike, ki sklepajo podzavarovalne pogodbe na območju Evropske- / nemir v dvorani /

Imamo zavarovalništvo.



MATJAŽ HAN (PS SD): Ne, nimamo zavarovalništva.



GREGOR PERIČ (PS SMC): Se opravičujem. Se opravičujem. No, sem prebral za naslednjo točko tako, da bom pri prihodnji prebral pravega.

Skratka mi bomo to stališče in tudi tisto, ki bo sledilo, podprli.

Hvala lepa.



PREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Hvala lepa. Tudi to se zgodi.

Vir: Državni zbor

Politolog, SMC-jev kandidat za poslanca v Evropskem parlamentu, poslanec Državnega zbora RS in predsednik Odbora za gospodarstvo, bivši podžupan Občine Izola - tako sepredstavlja na tviterju.Na julijski (10. julij 2020) seji državnega zbora pa se mu je zgodil pravi lapsus. Ali morda blamaža? Namreč, ker je bil prijavljen na govorniški oder, je bil tja poklican. Tam pa začel brati z lista. A teme, o kateri je v tistem trenutku tekla tema v hramu demokracije, ni »zadel«. Poglejte video.