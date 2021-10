Vroče v državnem zboru, potem je Zdravko Počivalšek naredil še tole

Predsednik državnega zbora Igor Zorčič je danes poskrbel za kar nekaj nejevolje med opozicijskimi poslanci. Z njimi namreč ni želel »špricati« – uradno se temu reče obstruirati – seje državnega zbora, s čimer je koaliciji omogočil sklepčnost in sprejem določenih med drugim novele zakona o dohodnini (več o tem preberite v članku Drama v državnem zboru: Tomićeva in Šarec napadla Zorčiča). Kaj kmalu so mnogi udarili po njemu, med njimi tudi nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec (LMŠ): »Sklepčnost današnjemu glasovanju v DZ o škodljivi zakonodaji je omogočil PDZ, Igor Zorčič. Zato je jasno, kdo je del opozicije in kdo ne.«

Pred nekaj minutami se je z nasvetom javil minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek (SMC), nekoč član Šarčeve koalicije: »Marjan, če boš udrihal po Igorju Zorčiču, ne bo z vašim petorčkom nič. Vidim, da se ob metanju puške v koruzo, res nisi naučil ničesar novega. Je pa vsaj vse bolj jasno, da bodo ljudje prihodnje leto izbirali med vašim izključevanjem in našim povezovanjem Slovenije.«