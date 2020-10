Kakovostno, natančno in lahko električno orodje Festool

Zakaj bi izbrali električno orodje Festool?

Električno orodje Festool FOTO: Arhiv Trgovine Majer

sesalce

ročne žage

rezkalnike

brusilnike

skobeljne stroje

vbodne žage

vrtalne stroje

robne lepilke

vakum črpalke

tračne brusilnike

obnovitvene frezerje

rotacijske polirnike

mečne žage

in podobno.

Baterijska žaga Festool FOTO: Arhiv Trgovine Majer

Cilj omenjene znamke je, da strokovnjakom pri njihovem delu pomaga doseči natančne rezultate v hitrejšem času. Pri oblikovanju novega orodja, podjetje vodi sistematičnost, vse od osnove pa do zadnjega detajla. Omenjena blagovna znamka se lahko pohvali z več kot 350 patentov in kar 80 nagradami, tako za področje svojih produktov, kot tudi področje delovanja podjetja. Električno orodje Festool pokriva več področij oziroma obrti. Nabor električnega orodja pokriva tako delo na področju gradnje, obnove, lakiranja in pripravo iz lesa, kot druge aktivnosti na področju tesarstva ter slikopleskarstva.Primarna vrednota blagovne znamke Festool je, da njihova orodja delujejo skupaj kot celota in seveda, kako delujejo skupaj kot celota. Stranke navdušuje lahkotnost, preciznost in na splošno kvaliteta orodja, ki omogoča bolj enostavno in natančno opravljanje določenega dela. Produkti v liniji električnega orodja Festool se med seboj odlično dopolnjujejo in vam kot celota nudijo vrhunske rezultate na bolj prijeten način. Če malo pobrskate po različnih virih, pa boste ugotovili, da so sesalci Festool zagotovo največji prodajni hit.Da si boste lažje predstavljali, katere produkte zajema blagovna znamka električnega orodja Festool, smo vam pripravili spisek orodja, ki ga najdete tudi na prodajnih mestih pri nas. V tej široki ponudbi električnega orodja tako lahko najdete:V nadaljevanju vam želimo na kratko opisati prodajne hite blagovne znamke Festool. Ti krajši opisi vam bodo seveda dali vpogled tudi v to, zakaj bi tudi vi izbrali električno orodje omenjene blagovne znamke.Med produkti blagovne znamke Festool tako najdete ročno baterijsko žago, ki je prava revolucija, ko pride do žaganja izolacij. Gre namreč za vsestransko žago, saj je primerna za več vrst izolacijskih material (steklena volna, naravni vlakneni izolacijski materiali, PUR izolacijski materiali, stiropor, in tako dalje). Uporaba omenjene žage je izredno enostavna, saj lahko izolacijske materiale režete, brez da bi vas pri tem ovirali kabli. Zaradi tega je ročna baterijska žaga primerna za delo tako v delavnici, kot tudi na strehi. Zmogljivost baterije pa vam skupaj z brez krtačnim motorjem omogoča hitrost rezanja, ki vas bo navdušila. Poleg tega vam vodilo in kotnik omogočata, da lahko ponavljajoče reze izvajate ravno in natančno.Električna brusilka Festool je prav tako produkt, ki navdušuje številne mojstre. Pomembna prednost, ki jo ima ta električna brusilka je vsekakor izjemno kompakten dizajn in majhna teža, ki znaša le 1.2 kilograma. Ena lastnost brusilke Festool je tudi ta, da je definirana kot varna zdravju. Zakaj rečemo, da je varna zdravju? Ker vam omogoča miren tek in vsebuje sistem za blaženje vibracij ter popolno odsesavanje prahu. Če temu procesu pridružite še sesalnik iste blagovne znamke je odsesavanje prahu med procesom dela popolno. Električno brusilko Festool odlikuje tudi dolga življenjska doba, saj zaradi vgrajenega motorja, ki deluje brez ščetk, ni potrebno veliko servisiranja. To pa je vsekakor želja vsakega uporabnika orodja.Rezkalnik blagovne znamke Festool je tisti, ki vam bo pomagal pri obdelavi robov oziroma robnih trakov. Velikost naležne površine na rezkalniku zagotavlja stabilno vodenje, natančna nastavitev globine rezkanja pa prav tako ključno pripomore h kvaliteti končnega izdelka.