Kako z obsojenimi pedofili ravnajo zaporniki na Dobu? Pogovarjali smo se z nekdanjim kaznjencem

V zadnjih tednih je veliko pozornosti slovenske javnosti pritegnilo gibanje Slovitezi, ki je odločeno, da bo po lovilo pedofile, ki prežijo na slovenske otroke. Člani se na spletu predstavljajo kot mladoletnik ali mladoletnica, nato pa se s predatorji soočijo na dogovorjenih mestih, posnamejo njihovo priznanje in te posnetke javno objavijo.

Kot smo prvi poročali v Slovenskih novicah, se je Gregor Jakhel Kolarević za tovrstno organiziranje odločil, ko je pred kratkim videl, da obsojeni pedofil, ki ga osebno pozna, v igralnici opazuje otroke, kjer se sicer igra tudi njegova dveletna hčerka.

Ob vsem tem se poraja vprašanje, ali so spolni napadalci, ki so sicer odslužili zaporno kazen za svoja dejanja, varni za družbo, ko se vrnejo na prostost. To vprašanje smo naslovili na Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij, kjer smo preverili tudi, kakšno psihološko pomoč nudijo tovrstnim obsojencem ter ali so jo ti sploh pripravljeni sprejeti.

Na Dobu jim nudijo psihološko pomoč

Večina zapornikov ima ničelno toleranco do spolnih prestopnikov. FOTO: Jure Eržen/Delo

V zavodih za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) se izvaja obravnava storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, ki jo izvajajo psihologi, in sicer v skupinski in individualni obliki. Namen obravnave je zmanjšati dejavnike tveganja za ponovitev kaznivega dejanja, pravijo pristojni in dodajajo, da se v njihovem zavodu izvajajo različne oblike obravnav. Zatrjujejo, da spolni prestopniki takšno obravnavo v veliki večini sprejmejo in se vanje vključijo.

Pa so potem posamezniki, ki v zavodu sodelujejo strokovnjaki, varni za družbo, ko pridejo iz zapora? Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pravijo, da zaprto osebo, ki je storila kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, spremljajo skozi celotno prestajanje kazni, prav tako zaradi same narave kaznivega dejanja tesno sodelujejo tudi z zunanjimi institucijami, kot so centri za socialno delo, policija in drugi. »Priprava na odpust je za tovrstne obsojence še posebej skrbno načrtovana. Vključenost v obravnavo sicer sama po sebi ne zagotavlja, da posameznik ne bo ponavljal kaznivih dejanj, ampak je, kot že omenjeno, ta namenjena zmanjšanju tveganja za ponovitev kaznivega dejanja,« še dodajajo.

Trudijo se, da vse zaprte osebe varno prestajajo kazen

Kako pa se do spolnih prestopnikov, ki si za žrtve izberejo otroke, obnašajo ostali zaporniki? Splošno znano je namreč, da se jim za rešetkami ne piše najbolje. »Eno izmed glavnih vodil Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) je zagotavljanje varnega prestajanja kazni vsem zaprtim osebam, ne glede na kaznivo dejanje, zaradi katerega so obsojeni in na tej podlagi prestajajo zaporno kazen,« pravijo pristojni.

Zaradi oblikovane subkulture zaprtih oseb sicer lahko prihaja med zaprtimi tudi do sporov, priznavajo, ki imajo po njihovih besedah različne vzroke: upniško-dolžniška razmerja, spori s prostosti, ipd. »Lahko pa temu botruje tudi vrsta storjenega kaznivega dejanja. V URSIKS zato posvečamo veliko pozornost varnostnim vidikom prestajanja kazni in v kolikor pride do tovrstnih dogodkov, se jih ustrezno obravnava, s ciljem, da se oškodovano osebo zaščiti,« še ob tem pojasnjujejo.

Nekdanji zapornik: Ko pridejo, pravijo, da so tam zaradi goljufije

Pedofilom na Dobu se ne piše najbolje. FOTO: Blaz Samec

Pogovarjali pa smo se tudi z nekdanjim zapornikom (ime hranimo v uredništvu), ki je v času prestajanja kazni na Dobu prišel v stik tudi s pedofili. Takrat jih je bilo po njegovih besedah tam vsaj 50. Ker se seveda nihče ne hvali rad, da je na tak ali drugačen način zlorabljal otroke, nam je vir povedal, kako so jih ob prihodu prepoznali ostali zaporniki.

Po njegovih besedah se tovrstni prestopniki že na splošno malce čudno obnašajo ter običajno zatrjujejo, da so tam zaradi goljufije. To naj bi jim svetovali celo zaposleni v zaporu, saj se zavedajo, da večina kaznjencev pedofilom ni preveč naklonjena. Kot pravi, ima do njih tudi sam ničelno toleranco.

»Potem mu rečeš, naj pokaže papirje. Če jih ne, takoj veš, da laže. Takrat ga sprevidiš in na koncu običajno pove resnico,« pripoveduje vir, ki dodaja, da ga nato ostali zaporniki hitro začnejo psihično in fizično maltretirati. Če ima res srečo, pride na oddelek, kjer ni konfliktnih ljudi, ga pač pustijo pri miru,« še razkrije in dodaja, da je opazil tudi nekaj skrb vzbujajočega.

»Ko pridejo ven, se spet sprostijo«

Ker je pedofilov na Dobu že kar precej, so se po njegovih besedah somišljeniki že začeli grupirati. Po njegovih besedah so se v preteklosti že dogajali primeri, da so si izmenjavali material za otroško pornografijo. »Vem za primer, ko je eden od njih delal v Pohorju – to je tovarna v sklopu Doba, kjer delajo tako zunanji delavci kot zaporniki. Eden od »zaposlenih« pedofilov naj bi imel takrat dostop do interneta, od koder naj bi dostopal do otroške pornografije na t. i. temnem spletu. Te vsebine naj bi si nato z njegovimi somišljeniki izmenjevali. Takrat je prišla tudi policija, cela preiskava je bila okoli tega,« pravi.

Sogovornik meni, da pedofilov ne moreš »pozdraviti«. »Edino, da jih neprestano maltretiraš in jim tako naženeš strah v kosti. Ampak ko pridejo ven, se spet sprostijo,« sklene in dodaja, da se boji, da se število tovrstnih predatorjev pri nas vztrajno povečuje.