Kako vzgojiti srečne in odgovorne otroke

Hiter tempo življenja in pomanjkanje ravnovesja med družino in kariero, spremembe socializacije zaradi zdravstvenih (protikoronskih) ukrepov ter vpliv družbenih omrežij so vzrok za to, da je vzgoja otrok postala še bolj kompleksna. Veliko staršev občuti družbeni pritisk, da mora biti njihov otrok najbolj pameten, najbolj ljubek, biti mora prvi na igrišču, imeti najboljši ritem spanja itd. Nihče pa se pravzaprav ne rodi z znanji, ki jih potrebuje za vzgojo.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Zema