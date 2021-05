Kako varno investirati v kriptovalute?

1. Preverite podatke podjetja

Na kratko: ne. V svetu kriptovalut vsaka napaka pomeni, da kriptovalut najverjetneje ne bomo nikoli več videli. Proces investicije, hrambe in likvidacije naložbe moramo izvesti brez napakV začetku leta 2021 je obstajalo več kot 4.000 različnih kriptovalut, zato je pomembno, da si pred investiranjem vzamemo čas, da se pozanimamo o tistih, v katere želimo investirati.Najpomembneje je, da smo pazljivi, kje bomo opravili nakup. Mnoge spletne strani, ki ponujajo kriptovalute, so ustvarjene zgolj z namenom izkoriščanja neznanja ljudi, željnih nakupa kriptovalut. Ekipa Kripto Sef je za vas pripravila 5 nasvetov, kako se prepričati, da gre za legitimno menjalnico kriptovalut.Na spletni strani, kjer želite opraviti nakup, poiščite podatke o podjetju. Poglejte, kdaj je bilo registrirano, kdo je ustanovitelj in kje je sedež podjetja. Če gre za tretjo državo, vam priporočamo, da poiščete naslov sedeža podjetja prek Googlovega Street viewa. Če ga ne najde ali na lokaciji ni objekta, je podjetje slamnato in boste ostali brez prihrankov.Podrobno preberite besedilo na spletni strani. Če najdete nesmiselne prevode, to navadno pomeni, da so besedilo prevedli na raznih spletnih prevajalnicah. Če je besedilo nesmiselno in nerazločno, je velika verjetnost, da gre za prevaro.Ima spletna stran več možnosti jezikov? Preverite, ali so cene kriptovalut iste valute enake, ne glede na izbrani jezik. Kriptovalute morajo imeti enako ceno, ne glede na lokacijo, kjer bomo izvedli nakup.Na spletu poiščite mnenja drugih uporabnikov. Obstajajo različne spletne platforme, kjer lahko poiščete mnenja drugih ali pa pustite svoje mnenje. Po navadi je to najpomembnejši korak pri preverjanju spletne strani. Če ima spletna stran slaba mnenja, se je izogibajte!Na nekaterih kriptomenjalnicah lahko v prvih nekaj sekundah dobimo občutek, da menjalnica ni kredibilna. Pomanjkanje varnostne identifikacije, hitra in preveč preprosta registracija ter podobne zadeve nam hitro dajo občutek neresnosti. V takem primeru vam priporočamo, da se spletni menjalnici izognete.Ko gre za vaše premoženje, je varnost absolutno na prvem mestu. Zato smo ustvarili podjetje Kripto Sef , ki ponuja varno in preprosto investiranje v kriptovalute.Omogočamo vam osebni stik skozi celoten proces investicije, pri čemer se namesto vas pozanimamo o željeni kriptovaluti, izvedemo menjavo valut in jih varno hranimo na naših fizičnih denarnicah.​Ko želite vašo investicijo likvidirati, pa to storitev preprosto naročite prek telefonske linije ali elektronske pošte, vaša sredstva pa vam nakažemo na bančni račun.Če želite varno investirati v kriptovalute, je podjetje Kripto Sef prava in varna izbira!Naročnik oglasnega sporočila je Kripto Sef, pomoč pri investiranju