Kako varni so slovenski klubi? »Rečemo jim, da se ne sme prižigati svečk za vzdušje«

Po tragičnem požaru v nočnem klubu v Kočanih, ki je terjal najmanj 59 mladih življenj, še 155 ljudi je ranjenih, se tudi v Sloveniji znova postavlja vprašanje varnosti v nočnih klubih in drugih gostinskih lokalih. Požarne varnostne zahteve za tovrstne objekte so stroge, vendar nadzor in spoštovanje pravil pogosto ostajata vprašljiva.

Ključni izzivi vključujejo ustreznost evakuacijskih poti, požarne sisteme ter usposobljenost osebja za ukrepanje v izrednih razmerah. Ali slovenski klubi resnično izpolnjujejo vse varnostne standarde ali se podobna tragedija lahko zgodi tudi pri nas?

Inšpektorat za notranje zadeve bo v prihodnjih dneh izvedel poostrene inšpekcijske nadzore v slovenskih lokalih, ki organizirajo prireditve. Pristopili so tudi že k pregledu ustreznosti zakonodaje s področja pirotehnike.

Gala Hala na Metelkovi

Kaja Desković: »Varnostni pregledi potekajo vsako leto, organizira jih lastnik objektov, se pravi Mestna občina Ljubljana. Med te preglede spadajo tudi pregled zasilnih izhodov, gasilnih aparatov, evakuacijskih načrtov, usmerjevalnih luči in podobno. Pri nas strogo prepovedujemo kakršnokoli uporabo pirotehničnih sredstev.

Je pa res, da kakšni zunanji organizatorji nimajo dobrega zavedanja o tem, kako nevarne so te stvari, tako da jih moramo vsake toliko podučiti, da se v klubu res ne sme prižigati svečk za vzdušje in podobno. Ker vedno prodajamo sami vstopnice, imamo pregled nad tem, koliko je ljudi v notranjosti kluba. Dvojna preverba pa je števec za ljudi, ki ga uporabljajo varnostniki. Ob vseh bolje obiskanih dogodkih preventivno odpremo tudi vrata na vrt.«

Gala hala Metelkova Ljubljana. FOTO: Mali Igor, Slovenske novice

Zveza študentskih klubov

Urban Culleto: »Z obžalovanjem in globokim sočutjem spremljamo dogodek, ki se je pripetil v Makedoniji. Zveza ŠKIS kot organizator ene od največjih zabav za mlade, Škisova tržnica, si vedno znova prizadeva za visok nivo varnosti na omenjenem dogodku in za spoštovanje vseh varnostnih predpisov. Enako velja za vse ostale dogodke, ki jih organiziramo. Varnost na dogodkih je naša prioriteta.«

Klub Cvetličarna

Matej Richter: »Materiali so po zakonodajnih standardih negorljivi vsaj 30 minut. Požarne senzorje imamo in so vezani na magnetne ključavnice, ki se v primeru sprožitve avtomatsko odprejo. Požarnih izhodov je več, kot jih mora biti. Po zakonodaji je za tovrstne objekte predpisano 0,6 metra izhoda na vsakih 100 ljudi. Izredno pomembno je, da so izhodi na več koncih in ne vsi na enem mestu. Tega predpisa sicer v zakonu ni, je pa v praksi ključnega pomena, zato je tudi pri nas sistem izhodov urejen na tak način.«

Orto bar. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Klub Ortobar

Andrej Ciuha: »Odgovorni osebi in vodji programa ter osebje smo opravili tečaj gašenja požarov pri pooblaščenem podjetju. Podjetje redno organizira obnavljanje usposobljanja, kako postopati v primeru začetnega požara. Vsi varnostniki naše varnostne službe so varnostniki s posebnimi licencami za varovanje prireditev v gostinskih lokalih in so usposobljeni za ukrepanje v primeru požara v skladu z načrtom varovanja, ki je na dostopnem mestu in so z njim seznanjeni vsi varnostniki. Vse pozicije gasilnih aparatov in evakuacijskih poti so tudi označene v načrtu varovanja, ki ga inšpektorji MNZ in požarni inšpektorji redno preverjajo ob pogostih kontrolah.

Vsi soorganizatorji koncertov v Orto klubu so seznanjeni s prepovedjo uporabe kakršnihkoli pirotehničnih sredstev med koncerti in drugimi dogodki v klubu.

Osebje v lokalu Orto klub (natakarji, tehnična ekipa) je seznanjeno z izdanim požarnim redom, načrtom evakuacije, postavitvijo gasilnih aparatov. Osebje je tudi usposobljeno za gašenje začetnih požarov z gasilniki v klubu.

Načrt evakuacije je bil v letih obratovanja in razvoja Orto kluba nekajkrat posodobljen, nahaja se na steni ob vhodu v lokal in na stenah vseh pripadajočih prostorov. Se redno obnavlja v skladu z novimi predpisi. Pogoste so kontrole – večkrat na leto s strani požarne inšpekcije kot tudi redne kontrole inšpektorjev MNZ glede zadostnega števila varnostnikov v skladu s številom obiskovalcev.

V Orto klubu imamo že vsa leta varnostni videonadzorni sistem, imamo po predpisanem požarnem elaboratu določeno število gasilnih aparatov na predpisanih mestih v klubu. Vsi gasilni aparati so redno pregledani po predpisanih intervalih.

Po veljavnem požarnem načrtu morajo biti vse evakuacijske poti seveda jasno označene z veljavnimi oznakami in prehodne.

Orto klub ima registracijo nočnega kluba, s tem smo zakonsko obvezani, da moramo imeti prireditve varovane z varnostniki in videonadzorom. Varnostniki so razporejeni po načrtu varovanja na točkah pregleda in varovanja (ob odru, sredini lokala, vhoda), kar nam omogoča hitro ukrepanje in usmerjanje ljudi k izhodom. Tudi osebje je seznanjeno z načrtom, kako najhitreje varno usmeriti obiskovalce na več izhodov iz kluba.«