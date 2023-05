Trije ministri pred kamere: Nisem si mislil, da se to lahko zgodi (VIDEO)

Po dveh grozljivih strelskih pohodih, ki smo jim bili priča minuli teden v Srbiji, in grozilnem sporočilu, ki je prišlo na naslov trboveljske osnovne šole, je mnoge starše zaskrbelo tudi za varnost v naših šolah. Pred slovensko javnost so tako danes stopili minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in spregovorili o aktivnostih vlade za zagotavljanje varnega okolja v slovenskih šolah.

»Pretekli teden smo pretreseni spremljali dogodke, ki so se dogajali v naši bližnji okolici. Še enkrat izrekam globoko sožalje, saj gre za izgubo dragocenih življenj,« je uvodoma dejal minister Felda in povedal, da so se že minuli teden sestali s predstavniki policije, da bi začasno poostrili varovanje v okolici slovenskih šol, ki bo trajalo tako dolgo, kot bo potrebno po oceni ravnateljev in policistov.

V slovenskih šolah so vse oblike nasilja strogo prepovedane, ministrstvo zato ves čas sodeluje z vsemi institucijami na področju pravočasnega odkrivanja nasilja. Po ministrovih besedah imamo dobro delujoč sistem glede obravnave in preprečevanja medvrstniškega nasilja in drugih oblik nasilja v šolskem prostoru. Pravi, da strokovnim sodelavcem nudijo pomoč in svetovanje, za šole pa je pomembno tudi, da so dobro povezane z institucijami iz lokalnega okolja. Ne glede na to, kako dobro so pripravljeni, pa je poudaril, da je vse skupaj odvisno tudi od posameznega primera, saj je pri vsem skupaj pomemben človeški faktor. Zaradi tega se včasih tudi najbolj vešči in izkušeni učitelji znajdejo v nezavidljivi situaciji.

Najbolj zaskrbljujoče pa je, da ob vsem skupaj zaznavajo porast duševnih stisk mladostnikov, kar je potrdil tudi minister za zdravje.

Potrebujemo pozitivno psihologijo

Danijel Bešič Loredan je dejal, da stanje, ki ga imamo, terja odziv vlade. »Ključno je, da se zavedamo odgovornosti, da delujemo preventivno in proaktivno. Smo v postcovidnem času, kjer je zelo veliko tveganj za duševno zdravje mladih in to zahteva našo polno odgovornost. Mladi se soočajo s številnimi stiskami in izzivi, zato je nujno, da jim zagotovimo vso podporo. Kakršnokoli nasilje je nesprejemljivo.«

Dostopnost storitev na področju duševnega zdravja je slaba. Minister pravi, da veliko otrok, mladostnikov in tudi starejših morda potrebuje le en ali dva pogovora, ki bi jim olajšal stisko. Napoveduje ureditev zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki je trenutno popolnoma neurejena. »Potrebujemo pozitivno psihologijo. Ljudem moramo dati vedeti, da se soočamo z izzivi, da moramo potencirati v družbi strpnost, pozitivnost in spoštovanje.«

Loredan je še dejal, da moramo izenačiti fizično in psihološko zdravje. Pravi, da se velikokrat zgodi, da starši v okviru sistematskih pregledov dovoljujejo fizični pregled, psiholoških pa ne, z izgovorom »moj otrok pa že ni nor«.

Ne potrebujemo paranoje

»Pretreseno sem spremljal, kaj se dogaja v naši okolici. Nisem si mislil, da se to lahko zgodi,« pa je dejal Luka Mesec in dodal, da se na to ne smemo odzvati paranoično in iskati grešnih kozlov, ampak ustvariti okolje, v katerem se bodo ljudje počutili varno, sprejeto in spoštovano. Mesec še opaža, da se takšni dogodki dogajajo v okoljih, kjer prevladuje hujskaška politika.

Skrbi ga, ker je pogosto družinski krog prostor, v katerem se nasilje začne in se potem širi naprej. Na ministrstvu izvajajo programe - preventivne in kurativne. Preventivni potekajo v obliki delavnic, kurativni pa v obliki SOS telefonov, ki usmerijo žrtve, kam naj se usmerijo po pomoč. Omeni še socialnovarstvene programe, ki delujejo pod okriljem centrov za socialno delo.

Na ministrstvu zato potekajo aktivnosti, da se centre za socialno delo birokratsko razbremeni, da bodo bolj pomagali ljudem na terenu.