Kako varna je Slovenija? To razkrivajo podatki

Po ponedeljkovem streljanju v ljubljanskih Fužinah policija poudarja, da je Slovenija še vedno varna država, kjer so umori in uboji redki. Policijska statistika kaznivih dejanj kaže, da število ubojev in umorov ne narašča, temveč je v zadnjih petih letih rahlo upadlo.

Ob predstavitvi zbranih informacij o ponedeljkovem dogajanju so s Policijske uprave (PU) Ljubljana posredovali tudi statistiko, ki obravnava kazniva dejanja zoper življenje in telo na območju PU Ljubljana v obdobju do 5. junija v zadnjih petih letih. Ta kaže, da je letošnje število kaznivih dejanj primerljivo s tistim iz zadnjih let.

Skupno število kaznivih dejanj zoper življenje in telo je v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi z istim obdobjem lani - s 199 na 227 - sicer naraslo za dobrih 14 odstotkov in je najvišje po letu 2019, a število umorov in ubojev je od takrat precej upadlo.

V zadnjih petih letih največ ubojev in umorov leta 2020

Število ubojev in umorov je bilo v zadnjih petih letih najvišje v prvi polovici leta 2020, ko je bilo ubitih devet ljudi, štirje so bili umorjeni. Letošnja statistika umorov in ubojev na območju PU Ljubljana je v primerjavi z lansko enaka - letos in lani sta bila v prvi polovici leta ubita dva človeka, eden je bil umorjen.

Pri policiji poudarjajo, da je šlo pri ponedeljkovem streljanju v Fužinah in podobnih dogodkih v letošnjem letu za dogodke, ki so bili natančno premišljeni. To niso bila naključna kazniva dejanja, ki bi bila usmerjena proti naključnim žrtvam.