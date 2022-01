Kako vam lahko pomaga hipnoza?

Hipnoza vam lahko pomaga spreminjati vrednote, prepričanja in vedenje. Ko spremenite vedenje, boste spremenili rezultate, ki jih dobivate v življenju.

Hipnozo oz. samohipnozo že zdaj uporabljate tudi vi 24 ur na dan, vsak dan. Od trenutka, ko zjutraj vstanete, do trenutka, ko greste spat, imate številne misli in številne občutke. To, kar čez dan mislite, čutite, potem vpliva tudi na to, kakšno vedenje izvajate čez dan. Hipnoza oz. samohipnoza je torej že zdaj prisotna v vašem življenju 24 ur na dan, vsak dan.

