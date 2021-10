Kako ustaviti virus? Minister na pomoč kliče župane

Ob zaostrovanju epidemiološke situacije se je minister za zdravje Janez Poklukar obrnil na župane s prošnjo, da po svojih najboljših močeh pomagajo pri preprečevanju širjenja novega koronavirusa. Med drugim naj župani aktivirajo vso razpoložljivo infrastrukturo, da bi prebivalci upoštevali pravilo preboleli, cepljeni, testirani (PCT).

V zadnjih tednih se epidemiološka situacija zaradi številnih okužb z novim koronavirusom zelo poslabšuje. Število okuženih in hospitaliziranih se bo po predvidevanjih še povečevalo, zaradi česar bo zdravstveni sistem na veliki preizkušnji, je v pismu županom zapisal Poklukar.

Več srečanj in druženj

Minister je zato zaprosil župane, da po svojih najboljših močeh pomagajo pri preprečevanju širjenja virusa: »Prosim vas tudi, da občanke in občane ozaveščate, da vključite posameznike, ki jim ljudje zaupajo, in da tako s skupnimi močmi preprečimo nadaljnji porast okužb. Posameznikom je treba potrpežljivo in prijazno pojasniti, zakaj je pomembno upoštevanje priporočil.«

Kot je opozoril Poklukar, ob prihajajočem prazničnem koncu tedna lahko pričakujemo mnogo več srečanj in druženj ljudi, v prihodnjih dneh pa so predvideni tudi številni dogodki in množična srečanja. »Zato potrebujemo vas, da v naslednjih dneh aktivirate vso razpoložljivo infrastrukturo v vaši občini, da bi v največji možni meri prebivalci upoštevali pravilo PCT in s tem pomagali pri zmanjšanju prenosa okužb,« je dodal.

Poklukar je še napovedal, da se bodo na ministrstvu takoj po praznikih skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, civilno zaščito in Rdečim križem Slovenije sestali z najbolj izpostavljenimi lokalnimi skupnostmi ter poiskali nabor ukrepov in usmeritve za izvajanje različnih aktivnosti in vključevanje ključnih deležnikov na lokalni ravni. Župane je ob tem prosil, da v lokalnih okoljih v primeru večje ogroženosti za širjenje virusa zagotovijo ustrezno koordinacijo predvidenih aktivnosti, je razvidno iz pisma, ki so ga posredovali z ministrstva.