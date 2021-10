Kako tragično: del žalostne statistike tudi 35-letnik

Sledilnik danes poroča o smrti šestih oseb, ki so bile okužene s koronavirusom. Med temi je bil tudi 35-letni moški, ki ni bil cepljen. »Del suhoparne statistike je tudi 'M/35, necepljen'. Podrobnosti ne poznamo, a nekdo ga je imel rad in imel je prihodnost. Je bila smrt neizbežna? Smo kot družba in država storili vse, da ne bi bilo takih prezgodnjih smrti?« so zapisali na twitterju.Vseh šest je umrlo na akutnem oddelku. V Sloveniji od izbruha prvega primera koronavirusa beležimo 4.613 smrtnih žrtev.Kot smo že poročali, so včeraj potrdili 489 novih primerov, skrb vzbujajoče pa je, da je bil delež pozitivnih testov kar 23,9-odstoten. V bolnišnicah se zdravi 417 bolnikov, ki so bili pozitivni na okužbo, od tega je na respiratorju 94 bolnikov, intubiranih pa 80. Največ novih primerov so potrdili v starostni skupini 5–14 let, sledi skupina 45–54 let, nato pa 35–44 in 15–24 let. Najmlajši hospitalizirani bolnik je star 26 let, najmlajši bolnik na intenzivni negi pa 36 let.