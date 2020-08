Kako so si podajali kljuko kabineta predsednika vlade Janeza Janše

Vodja kabinet predsednika vlade (KPV) je Peter Šuhel. V opisu KPV je zapisano: »V kabinetu opravljamo usklajevalne, organizacijske, strokovne in administrativne naloge za predsednika vlade. Med drugim pripravljamo strokovne podlage za ukrepe in odločitve predsednika vlade pri vodenju in usmerjanju dela vlade ter za usklajevanje dela ministrstev pri izvajanju političnih in upravnih usmeritev vlade.«

Predstavljali tudi oklepnike

V Sloveniji smo 12. marca razglasili epidemijo, življenje se je za mnoge ustavilo, a ne za vse. Kljub izrednim razmeram so iz kabineta predsednika vlade od začetka mandata do danes prijavili 128 lobističnih stikov. Do 23. julija, ko je kabinet po evidencah protikorupcijske komisije prijavil zadnji lobistični stik, je minilo 132 dni. Če odštejemo vikende, to pomeni, da so v povprečju zabeležili (več kot) lobistični stik na dan.Kabinet predsednika vlade RS je zabeležil 128 lobističnih stikov, je razvidno iz evidenc javnodostopne podatkovne baze Erar. Med tistimi, ki se pojavljajo najpogosteje, so Trgovinska zbornica Slovenije (19-krat), Obrtna zbornica Slovenije (13), Gospodarska zbornica Slovenije (9), Skupnost socialnih zavodov Slovenije (8) in Novartis Pharma Services (6). Skupaj so bili zabeleženi 55-krat. Sicer pa je med lobističnimi stiki moč opaziti ponudnika širokopasovnih storitev T-2, poročni salon, SDH, Slovensko-nemško gospodarsko zbornico, Britansko-slovensko gospodarsko zbornico, Huawei, Zvezo DUS, Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo, Slovensko združenje za psihoterapijo in svetovanje, Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in številne druge.Večina stikov je bila, razumljivo glede na epidemiološke razmere, po e-pošti (78), osebnih je bilo 46, po pošti pa so bili prijavljeni štirje lobistični stiki. Tisti, ki so se k novi vladi odločili priti osebno, so predstavniki GZS, Zveza društev slepih in slabovidnih, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, podjetja Titus iz Dekanov, Britansko-slovenska gospodarska zbornica, podjetja BSW.SI, Novartis Pharma Services, Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije, SFU Ljubljana, Slovensko združenje za psihoterapijo in svetovanje, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, General Dynamics European Land System (GDELS), Zdravstveni dom Postojna, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani in Zveza DUS.Najpogostejše teme lobistov (če jim lahko tako rečemo, saj niso vsi med njimi vpisani v register lobistov) so bile povezane z ukrepi zaradi covida 19 in omejitvijo zbiranja ljudi. Pri 128 stikih sta v opisu vsebovani besedica covid in gibanje 53-krat, kar pomeni, da je bilo 41 odstotkov vseh stikov povezanih z epidemijo ali ukrepi, sprejetih zaradi nje.Če se osredotočimo na tiste, ki so si v kabinetu predsednika vlade fizično izmenjevali kljuko in izvzamemo novi koronavirus, je beseda najpogosteje tekla o zakonu o dolgotrajni oskrbi, zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakonu o dohodnini, o ureditvi slabih razmer na področju družinske medicine (promocija družinske medicine, možnost ustanovitve inštituta za primarno zdravstvo, ureditev razmer dela na področju primarnega zdravstva), o sprejemu zakona o psihoterapiji, o oklepnih vozilih (GDELS), o akcijskem načrtu za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji in o odpravljanju birokratskih ovir pri pridobivanju soglasij za širitev oziroma postavitev novih industrijskih obratov.