Kako so se delili milijoni iz naslova koronapomoči

Koronavirusna epidemija je lani marsikomu pokvarila načrte. Niso propadli le načrtovani ali želeni dopusti, za nekatere so bile posledice mnogo usodnejše. Mnogi med njimi so ostali brez služb. Bodisi zato, ker so odpuščala podjetja, bodisi, ker je bilo izdatkov še vedno toliko, da niso več zmogli splavati na površje.



Vlada se je s posledicami spopadla ob pomoči stroke. Tiste iz zdravstva in iz gospodarstva. Eni so imeli nalogo pripraviti (ali predlagati) ukrepe za zaustavitev širjenje virusa, drugi poskrbeti za predloge pri reševanju gospodarstva, za njegovo okrevanje po epidemije. V tem času so bili pripravljeni številni ukrepi. Pod streho je že osmi protikoronski paket. Stroka si ni enotna, da gredo vsi v pravo smer. Do enkratnih pomoči, nekateri jim pravijo tudi vladni bombončki, je kritičen tudi Fiskalni svet RS: »Podeljevanje enkratnih pomoči skupinam prebivalstva, ki v epidemiji niso bile neposredno prizadete, je v trenutnih razmerah velike negotovosti in ohranjanja zaprtja velikega dela dejavnosti neustrezno tako z javnofinančnega vidika kot z vidika spodbujanja gospodarstva.«



Preverili smo, katere vrste koronapomoči, koliko in komu je izplačeval Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ). Poslali so nam podatke za štiri ukrepe, iz naslova katerih so prejemnikom do konca leta 2020 nakazali skoraj 353 milijonov evrov.

Delno nadomestilo plač

Med vrstami koronapomoči, ki jih je gospodarstvo precej koristilo, je interventni ukrep delnega povračila nadomestila plače . Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je ta ukrep do konca leta 2020 koristilo 28.612 subjektov, ki so prejeli skoraj 245 milijonov evrov pomoči. Navajamo deset najvišjih izplačil (podatki veljajo do 31. decembra 2020 v evrih):



– Hit hoteli, igralnice, turizem, d. d., Nova Gorica: 3,599.345,20

– Revoz, d. d.: 3,506.072,48

– SŽ – Vleka in tehnika, d. o. o.: 2,798.531,77

– Sava Turizem, d. d.: 1,911.028,98

– LTH Castings, ulitki, d. o. o.: 1,857.443,31

– Unior kovaška industrija, d. d.: 1,837.982,99

– Goodyear Dunlop Sava Tires, d. o. o.: 1,833.837,82

– Mahle Electric Drives Slovenija, d. o. o., Električna in elektronska oprema: 1,785.081,43

– Javno podjetje ljubljanski potniški promet, d. o. o.: 1,760.929,13

– Hidria, d. o. o.: 1,636.697,35



Več kot milijon evrov iz tega naslova so prejeli še Nomago, Hella Saturnus Slovenija, Odelo Slovenija, Slovenske železnice (potniški promet), Slovenske železnice (tovorni promet), Talum Kidričevo.

81 milijonov evrov za čakanje na delo

Čakanje na delo so koristili v 14.076 subjektih, ki so prejeli 81,62 milijona evrov. Najvišja izplačila so prejeli (podatki veljajo do 31. decembra 2020 v evrih):



– Hit hoteli, igralnice, turizem, d. d., Nova Gorica: 2,558.642,08

– Unior kovaška industrija d.d.: 1,404.239,70

– Sava Turizem d.d.: 1,183.327,03

– Talum tovarna aluminija, d. d., Kidričevo: 880.686,23

– Hella Saturns Slovenija, d. o. o.: 873.934,29

– SŽ – Vleka in tehnika, d. o. o.: 482.069,76

– Nomago, d. o. o.: 475.893,05

– Slovenske železnice (tovorni promet): 464.828,56

– AquafilSLO Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov, d. o. o.: 438.220,59

– TAM-EUROPE, Razvoj in proizvodnja gospodarskih vozil, d. o. o.: 400.102,91



Več kot 250.000 evrov so iz tega naslova prejeli še Safilo iz Ormoža, Postojnska jama, Union hoteli, Kompas turistično podjetje, Štore steel, Adria dom, Marche gostinstvo, Slovenske železnice, Hidria, Win Systems in SŽ-ŽIP.

Več kot 6.363 subjektov s krajšim delovnim časom

Tabela subjektov, ki so koristili krajši delovni čas , zajema 6.363 subjektov. Vsem skupaj je bilo nakazanih 25,15 milijona evrov. Izpostavljamo deset najvišjih izplačil (podatki veljajo do 31. decembra 2020 v evrih):



– Salomon, d. o. o., podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana: 297.932,20

– Iskratel, telekomunikacijski sistemi, d. o. o., Kranj: 256.385,01

– Hit hoteli, igralnice, turizem, d. d., Nova Gorica: 231.010,71

– Sij Acroni, d. o. o.: 212.805,31

– Talum tovarna aluminija, d. d., Kidričevo: 208.357,81

– ECC Escada-competens-centrum, razvojno-proizvodno podjetje, d. o. o.: 163.537,93

– Iskra, elektro in sistemske rešitve, d. o. o.: 162.928,93

– Makoter proizvodnja embalaže, trgovina in storitve, d. o. o.: 154.661,56

– Resistec UPR, d. o. o., & co. proizvodnja elektronskih elementov in uporov k. d.: 150.615,34

– Hidria, d. o. o.: 135.388,29



Več kot 100.000 evrov so prejeli še Loške mesnine, Domel, Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka, ČTH Castings, ulitki, Bartec varnost, tovarna eksplozijsko varnih elektronaprav, Štore Steel in Interblock igralniške tehnologije.

Milijon evrov za karanteno

Interventni ukrep karantena in višja sila je koristilo 1.211 podjetij, skupaj pa so prejeli nekaj več kot milijon evrov izplačil. Izpostavljamo prvih deset po višini izplačila (podatki veljajo do 31. decembra 2020 v evrih):



– Willy Stadler, d. o. o.: 14.827,06

– Bauimex elektro, gradnje, inženiring, d. o. o.: 14.547,23

– Acron trgovsko podjetje, d. o. o.: 12.792,82

– Soško gozdno gospodarstvo Tolmin, d. o. o.: 10.029,77

– Garnol, inženiring, gradnje, kadri, d. o. o.: 9.619,05

– Dom ob Savinji Celje: 9.168,54

– Lek, d. d.: 8.036,57

– Weiler Abrasives, umetni brusi in nekovine, d. o. o.: 7.832,66

– Izoterm plama proizvodnja izolacijskih izdelkov, d. o. o.: 7.339

– Limec solution, proizvodnja in trgovina, d. o. o.: 6.533,84

