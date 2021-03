Kako so o odvzemu imunitete katalonskim poslancem glasovali slovenski evroposlanci

V Evropskem parlamentu so poslanci nedavno odločali o odvzemu imunitete trem katalonskim evroposlancem Carlesu Puigdemontu, Clari Ponsati in Toniju Cominu, znanim iz boja za katalonsko neodvisnost (po referendumu o neodvisnosti je sledilo še nasilje). Vsi trije so napovedali pritožbo na sodišče EU. Puigdemont in Comin sta v Španiji obtožena vstajništva in zlorabe javnih sredstev, Ponsatijeva pa vstajništva.

Kako so glasovali slovenski evropski poslanci?

Franc Bogovič: »V Evropskem parlamentu smo izglasovali odvzem poslanske imunitete trem katalonskim kolegom poslancem. Glede na vsa pojasnila in pravne argumente, ki so nam bili predstavljeni ter upoštevajoč zakonito izpeljan postopek odvzema imunitete, ocenjujem, da je rezultat glasovanja o odvzemu imunitete tem poslancem pravilen, zakonit in korekten. Vsi trije so namreč obtoženi upora in zlorabe javnih sredstev. Poleg tega so se vsi dogodki in kritična ravnanja treh evropskih poslancev, ki se jim očitajo, zgodili, preden so bili izvoljeni na funkcijo evropskih poslancev. Obtožbe prav tako nikakor niso povezane z njihovimi dejavnostmi kot poslanci Evropskega parlamenta, pač pa se nanašajo na njihova ravnanja preden so nastopili svojo funkcijo. Parlament z ohranjanjem imunitete tako ne bi smel podaljševati kazenskih postopkov, ali soditi o pravilnosti odločitev španskih državnih organov, sploh pa ne odločati o zakonitosti ali nezakonitosti izpeljanih postopkov. Za to so v skladu s pravno ureditvijo podana redna in izredna pravna sredstva v sodnih postopkih in v končni fazi tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.



Ne smemo pozabiti, da parlamentarna imuniteta ni osebni privilegij poslanca, temveč je jamstvo neodvisnosti Parlamenta kot celote (institucije) in neodvisnosti njegovih poslancev. Namen poslanske imunitete je torej zaščititi Parlament in njegove poslance pred sodnimi postopki, povezanimi z dejavnostmi poslancev med opravljanjem parlamentarnih dolžnosti, ki jih od teh dolžnosti ni mogoče ločiti. Slednjega pa ni mogoče enačiti z dogodki, ki se očitajo trem katalonsklim kolegom. Ne smemo pozabiti niti, da so navedene tri osebe zgolj ene iz skupine oseb v podobnem položaju, ki se jih preganja in obravnava v kazenskih postopkih, pri čemer je edina razlika med njimi, da imajo trije med njimi imuniteto poslanca Evropskega parlamenta. Slednje vodi v diskriminacijo napram ostalim. Očitana dejanja, ki so predmet kazenskega pregona, so bila storjena leta 2017, zadevni kazenski postopek zoper obdolžene je bil sprožen leta 2018 in zato na tej podlagi tudi ni mogoče trditi, da je bil sodni postopek sprožen z namenom oviranja prihodnje politične dejavnosti kot poslancev Evropskega parlamenta, saj je bil takrat njihov status poslancev Evropskega parlamenta še hipotetičen in v prihodnosti.



Menim tudi, da naloga Evropskega parlamenta ni, da bi dvomil o zakonitosti državnih pravnih in pravosodnih sistemov, parlament tudi nima avtoritete, da bi ocenjeval ali preučeval pristojnost državnih pravosodnih organov, ki vodijo obravnavani kazenski postopek. Postopek pa se tudi ne nanaša na mnenje ali glas, ki bi ga poslanci izrekli ali oddali pri opravljanju dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta v smislu člena 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije.«



Milan Brglez: »Glasoval sem po svoji vesti, tako kot vedno glasujem.«



Tanja Fajon: »Tretjina poslancev proti odvzemu imunitete je močno sporočilo. Zdaj se za katalonske poslance začenja nova sodna bitka pred sodiščem EU. Glasovanje je bilo tajno. V preteklosti sem pokazala veliko mero razumevanja do upravičenosti referenduma o samostojnosti Kataloniji. Glasovala sem v skladu z osebnim prepričanjem in lastno vestjo.



Sinoči ni šlo le za glasovanje o imuniteti poslancev, odločali smo tudi o institutu imunitete, pomembnem arbitru demokracije. Ne gre namreč za osebni privilegij, imuniteta zagotavlja, da lahko poslanec izvršuje svoj mandat ter ne more biti izpostavljen arbitrarnemu političnemu preganjanju.«



Klemen Grošelj in Irena Joveva: »Na začetku želiva poudariti, da je vsak izmed nas dolžan spoštovati zakone in pravno državo, ne glede na funkcijo ali pozicijo, ki jo zaseda. Je šlo pa pri tem konkretnem glasovanju o zahtevi za odvzem imunitete katalonskim poslancem za zelo zapleteno ne le pravno, temveč zlasti politično vprašanje, na kar med drugim opozarja tudi praksa sodišč držav članic, na katerih je bil primer že obravnavan. Pri tem ne moremo mimo dejstva, da je Španija poslancem omogočila kandidaturo ter da so bili izvoljeni s strani volivcev in ne države, torej je njihov mandat s tega vidika nedvoumen. Poleg tega bi glede na svojo precedenčno naravo in omenjeno zapletenost vprašanja lahko odvzem imunitete v dotičnem primeru podal pravno podlago za podobne zahteve drugih držav članic kot sredstvo pritiska in discipliniranja neposlušnih oziroma do politik vlad držav članic kritičnih opozicijskih evropskih poslancev. Obžalujeva, da Evropski parlament ni izrabil priložnosti, da bi posredoval jasno sporočilo, da je problem Katalonije rešljiv predvsem skozi politična sredstva, saj zgolj pravno reševanje problema ne more prinesti dokončne rešitve, ki je politična.«



Romana Tomc in Milan Zver sta posredovala njuno napoved o glasovanju: »Kot že velikokrat do sedaj, ko je bilo vprašanje glede imunitete, ki ni bila povezana z izvajanjem mandatov evropskih poslancev, bosta evropska poslanca ga. Tomc in dr. Zver sledila mnenju odbora EP za pravne zadeve iz 23. februarja in glasovala za odvzem imunitete. V preteklosti sta tako že glasovala pri primeru Marine le Pen, podobno pa je bilo tudi v slovenskem parlamentu glede glasovanja o odvzemu imunitete Janezu Janši (poslanci SDS so glasovali za odvzem imunitete).



Poslanca zaupata v pošteno sodstvo in verjameta, da morajo imeti omenjeni trije poslanci pravico, da se s svojimi argumenti branijo za dejanja, ki so nastala pred datumom pridobitve statusa poslanca Evropskega parlamenta in torej niso povezane z izvajanjem mandata.«

