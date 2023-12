Kako smo lahko dolgoročno uspešni

Odločitev za to je pospešilo tudi strateško partnerstvo skupine z OTP Bank, ki je odprla vrata v SKB banko, kar je pomenilo dober potencial za rast in razvoj. Vodenje slovenske podružnice je prevzel Sandi Šterpin, izkušen strokovnjak z vodstvenimi izkušnjami in izredno širokim znanjem ter poznavanjem slovenskega zavarovalnega trga. Z njim smo se pogovarjali o vtisih po dobrem letu poslovanja in nadaljnjih načrtih.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Groupama Zavarovalnica