Kako slovensko! S traktorsko prikolico je zaprl promet na vasi

Žlebe so lepa vasica pod priljubljenimi izletniškimi točkami.

Zgroženi krajani

Že dve desetletji se solastniki trudijo urediti lastniško godljo.

Le prek sodišč

Zofija Sekavčnik ne more verjeti, da je kot solastnica parcele popolnoma nemočna.

Lastnik prikolice molči

Občina zahteva delitev zemljišča

Na občini Medvode nam pojasnijo, da za odstranitev ovire prej niso imeli nobene pristojnosti, saj je bila cesta zasebna, a da so takoj lani, ko so postali solastniki parcele, poslali večinskemu lastniku poziv, naj odstrani oviro. »Tako kot preostali solastniki smo bili tudi mi s pozivom neuspešni. Občina Medvode je nato na okrajno sodišče v Ljubljani 17. oktobra 2019 vložila zahtevo za delitev nepremičnine, s katero bi se parcela razdelila na dve parceli, občina pa bi v celoti postala lastnica nove parcele, ki v naravi predstavlja cesto. Občina sodišču predlaga, da se njej odmeri delež v tistem delu, ki predstavlja cesto. Sodišče do danes še ni razpisalo obravnave v postopku razdelitve skupne lastnine.«

Slovenci smo znani po tem, da se radi omejujemo z ograjami, pozimi pa na »svoja« parkirna mesta postavljamo gajbice. A vaščani v Žlebeh pri Medvodah, pa tudi kakšen izletnik, ki se tu odpravi na Jetrbenk, Sveto Katarino ali Svetega Jakoba, so že skoraj dve leti priča novi domislici. Sredi makadamske ceste namreč stoji stara traktorska prikolica in preprečuje promet. Neobičajno cestno zaporo je postavil večinski lastnik parcele, čez katero pelje cesta, čeprav preostali solastniki temu nasprotujejo.Del nekoč javne ceste, kjer stoji ovira, je sicer od leta 2016 v zasebni lasti, saj je eden od solastnikov, pokojninasprotoval njeni ureditvi, dokler se zadeva zemljiškoknjižno ne uredi. »Del ceste, na katerem je postavljena ovira, ni kategoriziran in je bil doslej v zasebni lasti. Ker je eden od solastnikov nasprotoval kategorizaciji in poteku ceste po zemljišču, ki je v njegovi solastnini, je bil ta del izvzet iz predloga odloka v letu 2016. Javna pot se je v tem delu prekinila, čeprav je imela status javne poti že več desetletij,« so nam pojasnili na občini Medvode.Krajani so seveda nezadovoljni, saj morajo zaradi ovire na cesti, ki so jo uporabljali že od leta 1943, voziti po obvoznih poteh. Zgroženi so in se sprašujejo, kaj vse bi se lahko zgodilo v nujnem primeru, ko reševalno ali gasilsko vozilo ne bi moglo prihiteti na pomoč. Čudi jih tudi to, da gre lastniku parcele toliko za ta košček njegove lastnine, ob tem pa njegova kmetija dobesedno propada in postaja odpad za odslužene avtomobile. Decembra 2018 so zbrali kar 89 podpisov in jih naslovili na krajevno skupnost Preska-Žlebe ter na občino Medvode, naj vendar zadevo uredijo. A zaman.Nezadovoljni so tudi preostali solastniki, ki imajo v lasti nekaj manj kot 42 odstotkov parcele. Dobrega pol leta potem, ko je sin Franca Jakopiča, ki sicer stanuje v Ljubljani, najprej z vejevjem, nato pa kar z nakladalno prikolico preprečil promet po tej cesti, so hoteli to sami odstraniti in ga o tem pisno obvestili, sporočili pa so tudi na občino, krajevno skupnost ter policijo. Jakopič jim je odgovoril s priporočenim pismom, da bo v tem primeru sprožil sodni postopek. Zaradi groženj so nato opustili misel, da bi problem rešili sami.Med petimi solastniki parcele je bila še nedavno, dokler svojega deleža ni podarila občini, tudi upokojena arhitektka, 79-letna. Tudi ona ne more razumeti, kako je v naši pravni državi to sploh mogoče. Čeprav živi v Kamniku, ji je bilo veliko do tega, da se ta nenavadna cestna zapora odstrani, zato se je decembra lani odločila, da bo ukrepala. Svoj del parcele, velik 167 kvadratnih metrov, je podarila občini, saj je bila prepričana, da se bo problem tako hitreje rešil. »A prav nič ni pomagalo, niti skoraj 90 podpisov ne! Solastnik še naprej ovira promet in nagaja ljudem. Prepričana sem bila, da bo s prenosom na občino vse skupaj rešeno v dobro vseh, ki bi se radi vozili po tej cesti. Tu se vidi, v kakšni državi živimo. Namesto da bi v takih primerih, ko očitno zmanjka zdrave pameti, odreagiralo sodstvo in upravni organi, se moramo kar sprijazniti s takimi potezami ljudi, ki ščitijo svojo lastnino v škodo drugih,« nam je povedala.Vsi lastniki parcele, po novem je to tudi občina Medvode, se že več desetletij trudijo, da bi po sodni poti parcelo razdelili in tako onemogočili samovoljo lastnika večinskega deleža. A sodni mlini meljejo počasi, solastniki pa z Urhom Jakopičem komunicirajo le pisno in preko sodišč. Do pogovora z njim jim nikakor ne uspe priti.Seveda smo poskušali do večinskega lastnika sporne parcele priti tudi mi, a nam žal ni uspelo. Nam je pa njegova odvetnicaiz Cerkelj na Gorenjskem, ki sicer ni želela dati pojasnil, a je obljubila, da bo Urhu Jakopiču posredovala našo prošnjo in kontaktne podatke, vseeno namignila, da gre za »100 let staro zgodbo o neurejenem lastništvu, ko si je občina večkrat vzela pravico do poseganja v zasebno lastnino in odvzemanja le-te«. Dodala je še, da smo novinarji veliki optimisti, če mislimo, da bomo z objavo rešili to godljo z dolgo brado.Iz dokumentov, ki smo jih pridobili, smo vseeno ugotovili, kje je problem. Urh Jakopič je, kot je bil tudi njegov pokojni oče, že dve desetletji v sporu z občino zaradi neurejenih zemljiškoknjižnih razmerij na svoji parceli. Dokler se to ne bo uredilo, ne bo odmaknil prikolice.Kot je razvidno iz dopisa, ki sta ga na KS Preska-Žlebe leta 2014 poslala Franc in Urh Jakopič, sta se za zaprtje ceste že takrat odločila zato, ker se je občina po njunem mnenju nezakonito lotila širitve ceste. »Glede na to, da je občina ukinila javno pot, ne da bi si zagotovila drugo, kot predpisuje zakon, dolži za nastali spor naju. Občina Medvode bi lahko s prometno signalizacijo označila, da javne poti ni z obeh strani, kajti vsi prebivalci vasi imajo dostop do bivališč. Občina že od leta 1999 kljub dogovoru namerno krši predpise in ne uredi javne poti,« sta zapisala.Sekavčnikova ob tem samo zmajuje z glavo: »Ali ni bedasto, da nekdo toliko časa povzroča težave sorodnikom, vaščanom, uslužbencem na občini in celo policiji, saj zavlačuje postopke, piše pritožbe in se izogiba pogovorom. Kot da se ga vsi bojijo, nihče ne ukrepa, vsi smo popolnoma nemočni ob njegovem ravnanju.«