Kako si vzeti bris iz žrela?

Vedno več ljudi, ki se okužijo z virusom covid-19 poroča, da so bili njihovi testi pri samotestiranju najprej negativni, šele po nekaj dneh, tudi šele proti koncu karantene, ki jim je bila odrejena na podlagi pozitivnega PCR-testa, pa so pokazali pozitiven rezultat. Kot opozarjajo slovenski strokovnjaki, so hitri testi zanesljivi le, ko imamo večjo količino virusa, jih je smiselno pogosteje ponavljati, še posebno če smo bili v tveganem stiku. Pri cepljenih ljudeh je ponavadi prisotnega manj virusa, zato so hitri testi manj zanesljivi v prvih dneh okužbe ali pri zelo blagem poteku bolezni.

Na spletu in po družbenih omrežjih pa lahko preberemo tudi, da je kar nekaj ljudi poskusilo opraviti hitri test tako, da so vzorec vzeli na žrelu. Poročajo, da je bil tak bris pozitiven, medtem ko je bil tisti, vzet iz nosu, negativen. Takšna poročila prihajajo tudi iz tujine, kjer se ponekod že testirajo samo z brisom iz žrela.

V spodnjem videu si lahko ogledate, kako v Veliki Britaniji svetujejo, da se pravilno vzame kombinirani bris, tako iz nosu kot iz žrela.

Kot so v medijih že pojasnjevali strokovnjaki, trenutno testov, ki bi vsebovali dve palčki, eno za v žrelo, drugo za v grlo, ni možno kupiti. Strokovnjaki sicer zaenkrat še ne priporočajo odvzema brisov z isto palčko tako iz nosu kot iz žrela, prav tako odsvetujejo odvzem samo iz žrela. Kot je povedal dr. Miroslav Petrovec, direktor Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo za portal N1, del telesa, od koder jemljemo brise, ni grlo, ampak ustni del žrela. »Res je, da je pri omikronu nekoliko večja možnost, da virus morda dokažemo tudi v žrelu, ampak še vedno vsi virusi, ki povzročajo okužbe dihal, preferirajo epitelij oziroma sluznico, ki ji rečemo dihalna sluznica, in ne tisto, ki jo imamo v ustih in je drugačna.«

Tudi mi smo poslali vprašanja o tem, kako se testirati pri omikronu, a še nismo dobili odgovorov. Do takrat pa objavljamo splošna navodila za odvzem brisa iz žrela, če se odločite za to možnost pri samotestiranju: