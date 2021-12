Kako se znebiti plastike v gospodinjstvu

Pa veste, kakšno vlogo ima steklena embalaža? Berite dalje.

Poslovite se od plastičnih posod

Tudi vi v službo nosite malico ali pa kdaj za na izlet hrano spakirate v plastične posodice? Naslednjič raje uporabite steklene posode, ki so veliko bolj trpežne, po drugi strani pa so tudi prijaznejše do narave. Plastične posodice imajo namreč krajšo življenjsko dobo, saj hitro pristanejo v smeteh. Če boste izbrali stekleno posodo, jo boste lahko imeli še leta, prav tako pa lahko enako storite pri izboru »flaške« za vodo. Izberite stekleno in jo vedno nosite s seboj – tako vam ne bo treba kupovati plastenk.

