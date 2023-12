Kako se znajde v čisto moški družbi?

Jasna je inženirka, ukvarja se z računalniškim programiranjem. Vsak dan s svojimi (moškimi) sodelavci razrešuje tisoč in eno zagato, z njimi debatira, jim pomaga. Ne glede na to, da je dekle, kar v tem poklicu ni tako pogosto, so jo fantje vzeli za svojo. Tudi Jasna pravi, da se je sicer morala na svoji poti pogosto dokazovati, vendar pa danes ne čuti podcenjevalnega odnosa kot morda kakšna njena kolegica v tej stroki.

Naročnik oglasne vsebine je Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)