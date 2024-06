Kako se zaščititi pred poplavami?

Lanske poplave so prizadele kar 86 % slovenskih občin in povzročile za okoli 10 milijard evrov škode. Poleg tega, da so nas opozorile, da živimo v času vse pogostejših nepredvidljivih vremenskih pojavov, so pokazale tudi na veliko podzavarovanost slovenskih domov, tretjina pa sploh ni bila zavarovana za nobeno nevarnost.