Kako se je Slovenka Nives znašla v videu BBC Radia 1 (VIDEO)

Angleška radijska postaja BBC Radio 1 je v en video združila ljudi iz 193 držav. Med temi je bila tudi Slovenka, ki je v eter sporočila: »'Idi' stran korona«. Kako je prišlo do tega, da se je med vsemi Slovenci znašla na posnetku radijske postaje prav ona, nam je razkrila Nives kar sama.»Iz vsake države so iskali nekoga, ki bi v eter zavpil 'up yours Corona' v svojem jeziku. Moj brat in njegova punca živita na Škotskem in ves čas poslušata BBC Radio 1. Redno ga poslušam tudi sama, ker mi je všeč. Bratova punca je rekla, da me bo za hec prijavila, ker iščejo tudi Slovence. Rečeno je bilo, da me bodo dopoldne poklicali, a me niso in sem mislila, da iz tega nič ne bo in da so verjetno že našli koga drugega,« je povedala Nives.A popoldne je prejela klic, ki je trajal približno deset minut. Z njo so najprej opravili intervju in preverili, kako dobra je njena angleščina. »Verjetno zato, da ne bi 'izpadla šalabajzersko', če bi me v etru kaj vprašali. Zvečer so me poklicali izšova in z mano opravili kratek intervju. V eter sem nato zakričala, 'idi' stran korona, in to je bilo to. Potem smo naredili še posnetek, ga poslali in nastala je ta kompilacija, ki zdaj kroži po spletu.«Nives nam je še povedala, da se je v eter javljala že konec julija in načrt je bil tak, da bi voditelj, ki se je lotil te akcije, dobil ljudi iz vseh držav v roku enega tedna, a se je potem izkazalo, da to ne bo šlo in je v to akcijo vključil še vse ostale voditelje radia BBC Radio 1.Kako je Nives preganjala korono, si lahko ogledate na spodnjem posnetku.