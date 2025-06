Kako ravnati, če se znajdete sredi strelskega napada? To svetuje policija, tri pravila vam lahko rešijo življenje

Pokol v šoli v Gradcu, blizu naše meje, je vrgel senco na Avstrijo in žal služi kot boleč opomin, da so ukrepi ozaveščanja in potreba po varnostnem usposabljanju postali resničnost. Množični pokol v šoli je očitno delo psihopata in je bil izveden z metodo terorističnega napada.

Takšna dejanja se lahko zgodijo kjerkoli in kadarkoli, na primer v trgovskih, športnih ali kulturnih centrih, šolah in na drugih družbenih prizoriščih, kot so nočni klubi, koncertna prizorišča, kinodvorane, restavracije itd. Vsak tak dogodek in nastale okoliščine zahtevajo hitre, pravilne odločitve in takojšnje ukrepanje, saj si s tem povečamo možnosti preživetja.

Če se znajdete v stavbi ali na območju, kjer poteka oborožen napad, si zapomnite nekaj pravil, ki vam lahko rešijo življenje. Odreagirajte hitro, odločno in brez odlašanja.

To svetuje slovenska policija

Varnostni strokovnjaki so skozi desetletja pripravili nekaj ključnih korakov, ki vam lahko pomagajo rešiti sebe in druge. Če okoliščine kažejo na to, da ne morete pobegniti ali se skriti, se borite, svetuje slovenska policija.

V skrajnem primeru je to resnično zadnja možnost, zato zaupajte svojim občutkom in bodite odločni – vaše življenje je odvisno od tega. Pozitivno razmišljajte o tem, da boste preživeli.

V prostoru poiščite predmete, ki bi jih lahko uporabili kot orožje (pepelniki, obtežilniki papirja, pisemski noži, škarje, gasilni aparati in podobno), da se obvarujete.

Napadalca prizadenite s poškodovanjem njegovih vitalnih točk, kot so oči, nos, vrat, glava in genitalije. Če lahko, napadite prvi, ga zmotite in presenetite. Bodite agresivni, kričite in mečite vanj predmete. Sodelujte z drugimi, da vam pomagajo pri skupnem napadu na storilca/ce, dokler se varnostno osebje ne odzove.

Policisti, ki bodo prvi na kraju dogodka, bodo najprej onemogočili storilca. Ker so njihove informacije nepopolne (ni jasno število napadalcev, orožje), se izogibajte hitrim kretnjam, kričanju in premikom proti policistom, odvrzite predmete, dvignite roke, ostanite mirni in upoštevajte njihova navodila.

Združeno kraljestvo je nekoč svojim državljanom naročilo, kaj storiti v primeru terorističnega napada – teči, se skriti in klicati pomoč. Medtem v Združenih državah vlada spodbuja svoje ljudi, da bežijo, se skrivajo in se na koncu borijo, kot to svetuje tudi slovenska policija.

Zavedajte se nevarnosti, vendar ostanite mirni in zbrani

Ob obisku dogodka oziroma prostora bodite pozorni na sumljive ljudi ali okoliščine, svetuje policija. Če zaznate kaj nenavadnega, osebo ali več oseb, ki se neobičajno vedejo, na primer prenašajo predmete, ki izstopajo iz okolja, ali jih pustijo na kraju in drugo, o tem obvestite varnostno osebje ali tam zaposlene in nemudoma pokličite policijo na številko 113 ali center za obveščanje na številko 112 ter podajte čim več informacij.

O tem, kaj ste opazili, in svojih pomislekih povejte drugim, ki so z vami, denimo prijatelji, sorodniki. Če ima vaš mobilni telefon kamero, jo po telefonskem klicu na nujne številke za obveščanje prižgite in pustite delovati.

V primeru napada ali streljanja nemudoma pobegnite na varno

Če je mogoče, čim hitreje zapustite kraj in se umaknite na varno. Uporabite razpoložljive izhode in evakuacijske poti, med begom pa uporabljajte vse oblike zakritja, kot so betonski zidovi in stebri, železna vrata, zavese, grmičevja in drugo.

Izogibajte se odprtim prostorom in iščite predmete, za katerimi se lahko skrijete. Za beg spodbudite tudi druge ali jim pomagajte pri tem, predvsem otrokom, starejšim občanom, invalidom in nosečnicam. Pustite osebne predmete in rešujte le sebe. Na varnem območju se znova seznanite s krajem in okolico, na primer izhodi. Drugim preprečite dostop do območja dogodka. Opazujte sumljive osebe v svoji bližini.

Skrijte se

Če kraja ne morete varno zapustiti, se nemudoma skrijte na varno. Če je mogoče, zaklenite vrata ali se zabarikadirajte v notranjosti skrivališča z masivnim pohištvom ali drugimi predmeti. Ugasnite vse luči in izklopite elektronske naprave, kot so TV, radio, računalnik in podobno. Na mobilnem telefonu utišajte zvok in izklopite vibriranje.

Poskušajte ostati mirni in pomirjujoče vplivati na preostale. Umirite njihov jok in kričanje, saj lahko pritegnejo pozornost napadalcev. Preverite vse možne dodatne izhode, okna, poti v sili in zračnike. Če je skrivališče varno, ostanite, dokler vam policija ne omogoči varnega umika.

Če okoliščine kažejo na to, da ne morete pobegniti ali se skriti, pa, kot rečeno, se borite, svetuje policija.

Odreagirajte hitro, odločno in brez odlašanja.

Kaj pa če ste talec?

Če ostanete v prisotnosti napadalca, se poskušajte izogniti dolgotrajnemu očesnemu stiku s teroristom, ki povzroča agresijo; ne obračajte hrbta teroristu; sledite navodilom terorista, ne prepirajte se z njim, odgovorite po dolgem premisleku; ne upirajte se; ne izvajajte nenadoma navodil terorista; poskušajte napadalca opozoriti na dejstvo, da ima opravka z določeno osebo; poskušajte ostati mirni, najti srednjo pozicijo med agresijo, pasivnostjo in podredljivostjo; ne pritegujte pozornosti terorista nase (pogovor, veliko vprašanj, hitri gibi, žalitve, verbalno zlorabljanje); vedno prosite za dovoljenje, npr. da greste na stranišče, da vstanete ali da odprete torbo; na ukaz terorista mu dajte svoje osebne stvari; če je mogoče, neopazno odstranite/zavrzite/vse znake svojega poklicnega položaja, ki bi lahko povzročili agresijo pri teroristu; postavite si majhne cilje, npr. dobiti vodo ali hrano, previti rane, znati uporabljati stranišče, pomagati nekomu drugemu kot teroristom, jih dosezite in si postavite nove.

Postavite si cilje za prihodnost, ki jih boste dosegli po izpustitvi, da upravičite svojo voljo do preživetja; poskusite ostati fizično in psihično pripravljeni – razmišljajte pozitivno; ne pozabite, da je med talci lahko oseba, ki sodeluje s teroristi; ne pokažite svojih strahov in drugih šibkih točk, nadzorujte svoje reakcije; ne preprečite teroristom pobega; poskusite si zapomniti čim več podrobnosti o ugrabiteljih in okolju, kar lahko pomaga varnostnim službam pri nadaljnjih aktivnostih, poroča telegraf.rs.