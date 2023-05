Kako pripraviti najboljši špricar? Z radensko se najbolje meša vino Željka Varge

Pred dnevi je v prostorih Društva vinogradnikov in sadjarjev Lendava potekalo 7. ocenjevanje špricarjev. Komisija v sestavi Egon Krampač (predsednik), Ivan Ščernjavič, Boštjan Horvat, Jože Kleiderman, Alen Felšő, Borut Smej in Leon Novak je najboljšo oceno letos namenila brizgancu, ki se meša z vinom vinogradnika iz Lendavskih goric. Pri špricarjih iz 13 vzorcev je ocenjevalna komisija upoštevala vonj, okus in videz, pripravljenim mešanicam pa je prisodila oceno od 1 do 5.

Letino je prizadela toča

V zadnjem krogu je posamični ocenjevalec še enkrat ocenil tri najbolje ocenjene špricarje in tako določil prvo, drugo in tretje mesto. Po poldrugi uri je postalo jasno, da se najboljši pije z vinom Željka Varge iz Lendavskih goric, drugo mesto je zasedel Marko Zelko iz Benice in tretje Andrej Utroša iz Čentibe (Zatak).

Razmere so bile letos nekoliko bolj zaostrene kot minula leta.

Letos je komisija sicer ocenila manj vzorcev kot denimo lani. Tako predsednik ocenjevalne komisije Krampač kakor tudi predsednik Društva vinogradnikov in sadjarjev Lendava Sebastijan Gjerkeš sta spomnila, da gre za letino, ki jo je prizadela toča, poleg tega so bile razmere letos nekoliko bolj zaostrene, saj so že v vabilu zapisali, da bodo ocenjevali zgolj suha oziroma relativno suha vina. Oba sta se strinjala še, da so člani komisije delo opravili dobro, kot veleva pravilo, pa je lendavski špricar mešanica vina ter radenske iz Petanjskega vrelca.

V zadnjem krogu je vsak ocenjevalec še enkrat okusil tri najboljše in tako določil prvo, drugo in tretje mesto.