Kako prepoznate kakovostno mleko

Odkar je slovenski mlečni sektor vključen v nacionalno shemo kakovosti živil, imenovano »izbrana kakovost«, je odločitev za potrošnike lažja. Le izbrati moramo mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«.

Slovenska tradicija pridelave in predelave mleka je dolga in se je skozi desetletja uspešno razvijala. Imamo kmete, zadruge in mlekarne, ki delujejo v slogi in potrošnikom zagotavljajo kakovostno lokalno mleko in mlečne izdelke.

Naročnik oglasne vsebine je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano