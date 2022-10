Policisti razkrili, kaj so ugotovili v primeru Smodej ter kako poteka preiskava (VIDEO)

Vodja sektorja kriminalistične policije ljubljanske policijske uprave Martin Rupnik je dal izjavo za medije o preiskavi kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja. Policija predstavlja potek preiskave kaznivih dejanj s področja spolnega nasilja – neuradno gre za preiskavo, povezano s kulturnikom Dušanom Josipom Smodejem.

»Gre za 12 sumov kaznivih dejanj, v katerih je bilo ugotovljenih devet oškodovancev in odkrite tri osumljene osebe,« je pojasnil Rupnik in dodal, da so kazensko ovadili prvo osumljeno osebo, najverjetneje Smodeja. Podali so še kazenski ovadbi za kaznivi dejanji spolnega nasilja, kaznivo dejanja uživanja prepovedanih drog in kaznivo dejanje hudih telesnih poškodb, oškodovani sta bili dve osebi.

»Med potekom preiskave smo opravili prek 80 razgovorov, z nekaterimi tudi večkrat, pregledali prek pet tisoč objav in zapisov na spletu. Tudi če so bili zapisi ali informacije brez podatkov o domnevnih žrtvah, smo tudi pri teh poskusili zbrati podatke, s katerimi smo lahko širili našo preiskavo. Sodelovali smo tudi s tujimi varnostnimi organi in ves čas preiskave obveščali ljubljansko okrožno državno tožilstvo in sodelovali z njim.«

Trenutno še poteka preiskava kaznivega dejanja s področja gospodarske kriminalitete, kjer se zbirajo obvestila in dokazi zaradi suma kaznivega dejanja v povezavi z nenamensko porabo javnih sredstev.