Kako porabiti bone? To je top 10 hotelov po Tripadvisorju

Če še ne veste, kje in kako bi porabili svoje turistične bone, boste morda našli namig tukaj. Na spletni strani Tripadvisorja smo pobrskali in našli seznam 10 najboljših slovenskih velnes hotelov. Hotele so razvrstili na podlagi podatkov, ki jih imajo. V to so vključene povratne informacije turistov in partnerje, cene, priljubljenost, zasedenost, lokacijo ipd. Med temi hoteli so se znašli tudi manjši butični hoteli.Grand Hotel Sava Superior Rogaška Slatina. Za nočitev, ki vključuje zajtrk prek 'bookinga', je treba odšteti 210 evrov. Na Tripadvisorju so izpostavili prenovljene sobe, ustrežljivo osebje, prijetno restavracijo in dober spa.Mind Hotel Slovenija – LifeClass Hotels & Spa. Za nočitev z zajtrkom je treba odšteti 237 evrov. Izpostavljajo lepe sobe in spa, udobne postelje in bogato izbiro pri zajtrku.Kempinski Palace Portorož se je uvrstil na tretje mesto. Cena za nočitev je 301 evrov. Izpostavljajo krasen razgled, dober spa s krasnimi masažami.Grand Hotel Donat Superior v Rogaški Slatini s ceno 168 evrov na noč, vključen tudi zajtrk.Butični hotel Sun House v Banovcih se je znašel na četrtem mestu. Cena za nočitev z zajtrkom je 151 evrov.Ljubljanski InterContinental se je znašel na petem mestu, cena nočitve je 225 evrov. Obiskovalci hvalijo udobne velike sobe in lep spa.Na šestem mestu se je znašel hotel Vila Bled. Nočitev z zajtrkom znaša 185 evrov. Hotel ima džakuzi in savno.Ste že slišali za Posestvo Pule? Znašlo se je na sedmem mestu, nočitev pa stane 146 evrov.Na seznamu najboljših se je znašel še en hotel iz Rogaške Slatine. Nočitev v Atlantida hotelu vas bo stala 133 evrov.Ljubljanski hotel Central se je znašel na devetem mestu. Nočitev z zajtrkom stane 148 evrov.Na 10. mestu pa je City Hotel Ljubljana, kjer bo za nočitev treba odšteti 121 evrov.