Kako pa vi prevažate kolo? Veste, na kaj vse je treba paziti?

Počitnic in izletov si številne slovenske družine ne znajo predstavljati brez kolesa, ki ga uporabljajo tako za rekreacijo kakor za vsakdanje prevoze do trgovine ali mesta. Agencija za varnost prometa (AVP) ponuja nekaj napotkov za varen prevoz kolesa, ki je precej zajeten kos prtljage in zahteva čvrsto pritrditev na za to primernem nosilcu.

Izberemo ustrezen nosilec

Nosilec za kolo, ki se namesti na vlečno kljuko, omogoča enostavno nameščanje koles, dostop do prtljažnika, soliden pogled nazaj, hkrati pa ne vpliva pretirano na porabo goriva in vozno dinamiko avtomobila, pojasnjujejo pri AVP. Slaba stran je visoka cena, kar lahko skupaj z vgradnjo homologirane vlečne kljuke nanese tudi do 2000 evrov. Na nosilec je treba namestiti tudi registrsko tablico. V dovoljeno obremenitev kljuke moramo vračunati tudi maso nosilca, ne le koles.

Nosilec na strehi je primernejši za redkejše prevoze. Njegove prednosti so nižja cena, enostaven dostop do prtljažnika in dober razgled okoli avtomobila. Največje slabosti pa so vpliv na vozno dinamiko, omejen dostop do garaž in podvozov ter velik zračni upor, ki lahko dvigne porabo tudi do 35 odstotkov. Upoštevati je treba tudi največjo dovoljeno statično obremenitev strehe, ki je po navadi med 50 in 100 kilogrami.

Vse dodatke je treba sneti s koles, saj lahko med vožnjo odletijo in ogrozijo druga vozila.

Najcenejši so nosilci, pritrjeni na prtljažnih vratih. Imajo pa omejeno nosilnost, otežijo dostop do prtljažnika in omejujejo pogled nazaj. Na različnih testih so se izkazali tudi kot energetsko najbolj potratni, pravijo pri AVP.

Posebno pozornost je treba nameniti električnim kolesom, ki so precej težja od klasičnih, zato je pri nameščanju dobro odstraniti baterijo, samo kolo pa namontirati na nosilec na vlečni kljuki. Vse dodatke je treba sneti tudi z navadnih koles, saj lahko med vožnjo odletijo in ogrozijo druga vozila.

Vozna dinamika

Pri prevozu koles je smiselno prilagoditi hitrost. Negativni vpliv, ki ga prinaša dodatna masa, se opazi šele, ko je treba nenadno zavreti ali se umakniti oviri na cesti. Pri tem se zaradi dodatne mase podaljša zavorna pot, vozilo je lahko med zaviranjem nemirno in manj ubogljivo, lok zavoja je širši. Vse to ob večji hitrosti postane še bolj izrazito, avto pa v kritičnih razmerah težje obvladljiv.

Električna kolesa zaradi večje mase prevažamo na nosilcu na vlečni kljuki.

Pred vožnjo je treba preveriti še delovanje vseh svetlobnih teles ter nastaviti pritisk v pnevmatikah. Pametno je preveriti tudi lokalne predpise, saj imajo nekatere države svoje omejitve ali pa zahtevajo dodatne oznake, npr. rdeče-belo odsevno tablo (Italija).

Kolesa je treba spremljati tudi med potjo. AVP priporoča, da se po nekaj prevoženih kilometrih ustavite in preverite, ali je vse dobro pritrjeno. To storimo še večkrat na poti.