Kako nevaren je epiklorohidrin, ki se je sprostil pri eksploziji? Odgovarja toksikologinja

Po grozljivi eksploziji v Kočevju so pred mikrofone stopili strokovnjaki. Po besedah toksikologinje z UKC Ljubljana je epiklorhidrin zelo vnetljiv, a nima hudih sistemskih učinkov na telo. Snov, ki je močno eksplozivna, nima pa hudih sistemskih učinkov. Lahko povzroča trajno poškodbo oči, nevaren je za dihalne poti.

»Glede na to, da je to odprti prostor ni nevarnosti, niti kratkoročnih težav ni pričakovati,« odgovarja toksikologinja, ki še pravi, da se nekih sistemskih učinkov ne pričakuje. Pristojni vsem prebivalcem v okolici tovarne svetujejo, da zaprejo okna in se ne gibljejo na prostem, če to ni nujno.

V eksploziji, ki je zatresla vse mesto, so sprva govorili o več kot 20 poškodovanih, od tega jih je pet s hujšimi opeklinami. Vse so pripeljali v UKC Ljubljana, a je direktor tovarne Srečko Štefanič to zanikal in dejal, da je poškodovanih šest ljudi iz tovarne, od tega dva huje.