Kako naprej po umiku Etrela

Po umiku podjetja Landys+Gyr, švicarskega lastnika slovenske družbe Etrel oziroma Landis+Gyr EV Solutions, ki se ukvarja z rešitvami za polnjenje električnih avtomobilov, nas je zanimalo, kaj bo z Etrelovimi polnilnicami. Družba Landis+Gyr EV Solutions je v Sloveniji pokrivala skoraj tri četrtine trga javnih polnilnic za električna vozila, skrbela je za zaledni program Petrolovih javnih polnilnic, del programa Gremo na elektriko in znamke Moon družbe Porsche Slovenija, izdelovali pa so tudi domače stenske polnilnice.

Iz Petrola so nam sporočili, da so seznanjeni z umikom podjetja Landys+Gyr s področja infrastrukture za polnjenje električnih vozil. »V naši mreži smo postavili 150 njihovih AC-polnilnic (t. i. počasnejše polnilnice na izmenični tok), uporabljamo pa tudi njihovo programsko opremo za upravljanje storitev polnjenja. V prehodnem obdobju bomo izvedli vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev dolgoročne rešitve, ki bo zagotavljala stabilnost in razvoj polnilne infrastrukture tudi v prihodnje,« so zapisali. Dodali so, da ostajajo zavezani nadaljnjemu razvoju mreže električnih polnilnic, pri čemer bodo pravočasno izvedli ustrezne prilagoditve in rešitve, ki bodo zagotavljale kakovostne in zanesljive storitve za njihove uporabnike.

V Elektru Ljubljana imajo v sistemu Gremo na elektriko večinoma prav Etrelove polnilnice, a jih prihodnost ne skrbi. FOTO: Tomi Lombar

Najprej kupili, nato zaprli Švicarska korporacija Landis+Gyr je v Etrel vstopila leta 2021. Takrat je pridobila 75-odstotni delež, aprila lani pa še preostalih 25 odstotkov. Podjetje, ki je imelo nazadnje sedež na Škofljici, so preimenovali v Landis+Gyr EV Solutions, postati pa bi moralo vozlišče za širitev rabe obnovljivih virov energije za električno mobilnost. A že oktobra lani so v švicarski korporaciji napovedali, da bodo revidirali odločitev o smotrnosti poslovanja v regijah Evropa, Bližnji vzhod, Afrika (EMEA) in da se bodo osredotočili na ZDA. Pred dnevi pa so sporočili, da se ne bodo več ukvarjali z izdelavo infrastrukture za električno polnjenje avtomobilov.

V Elektru Ljubljana

V Elektru Ljubljana pa so zapisali, da imajo v sistemu Gremo na elektriko večinoma prav Etrelove polnilnice, hkrati so dodali, da so v sistem vključevali tudi proizvode drugih ponudnikov. »Imamo alternative tako v Sloveniji kot drugod v Evropski uniji, zato z namestitvijo novih polnilnic in širitvijo sistema ne bo težav. Večino vzdrževanja na polnilnicah že zdaj opravljamo sami, imamo potrebno znanje in bazo rezervnih delov. Menimo, da se bo prehod na nove polnilnice zgodil po naravni poti preteka življenjske dobe polnilnic. Zaradi umika Etrela s trga ne pričakujemo nobenih težav za uporabnike,« pravijo na Elektru Ljubljana.

Nismo dobili podatka, koliko polnilnic Etrela ima v svojem sistemu Moon, ki je del Porscheja Slovenija in se ukvarja z infrastrukturo za električna vozila. V sporočilu so zapisali, da so bili seznanjeni z začetkom likvidacijskega postopka podjetja Landis+Gyr, katerega produktov tako ne bodo več prodajali strankam. Moon ima v ponudbi različne izvedbe polnilnic AC, ki jih prodajajo tako fizičnim osebam kot podjetjem.