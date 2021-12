Kako nam kaže? Strokovnjaki sporočajo, kdaj bomo prešli v rdečo fazo

Epidemija po podatkih Instituta Jožef Stefan, ki je pripravil novo projekcijo epidemije, še vedno upada, vendar vse počasneje. Po novi napovedi, ki jo je pripravil Matjaž Leskovar, je razpolovni čas približno 20 dni. Bolnišnice, tako navadni kot intenzivni oddelki, so že prek vrha četrtega vala in se bodo zdaj vse hitreje praznile.

Kmalu tudi raziskovanje različice omikron

Po kriterijih ECDC smo v temno rdeči fazi, v rdečo bomo predvidoma prešli v začetku naslednjega leta. »Upoštevati smo poskušali vpliv prazničnega obdobja. Novo različico omikron bomo vključili v model, ko jo bodo potrdili v Sloveniji in bodo znane njene karakteristike. Takrat bomo pripravljali tudi napoved naraščanja njenega deleža, tako kot smo to že prikazovali za različico alfa in delta,« so zapisali na spletni strani.

Projekcija dnevnih pozitivnih testov. FOTO: Matjaž Leskovar

Če bomo upoštevali ukrepe, bo epidemija upadala

Strokovnjaki opozarjajo, naj izvajamo pravilo CPT in vse ostale ukrepe, da bo epidemija še naprej upadala. Dodajajo še, da je najučinkovitejši ukrep za obvladovanje epidemije cepljenje, ki pomembno zmanjša verjetnost za okužbo in težji potek bolezni. Kumulativno število hospitaliziranih zmanjša pri tako kužnem virusu le cepljenje, ukrepi to isto kumulativno število bolnikov le razporedijo na daljše časovno obdobje. Ocenjeno reprodukcijsko število je približno R = 0,75.

Kdaj v rdečo fazo?

Tedensko povprečje dnevno potrjenih okuženih oseb je 1.696, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 1.294. Po kriterijih ECDC smo v temno rdeči fazi. Ob enakem trendu razvoja epidemije bi lahko v rdečo fazo prešli v začetku naslednjega leta. Upoštevati so poskusili tudi vpliv prazničnega obdobja, a so za zdaj napovedi še precej negotove.