Bo občina razdelila 5,6 milijona evrov vsem prebivalcem? Vsakemu Kranjčanu po 100

Po tem ko je dobitnik drugega največjega loterijskega dobitka v Sloveniji tik pred zdajci prevzel 37,3 milijona evrov vreden dobitek, je v četrtek prišlo v javnost, da je prejemnik Kranjčan.

Kako naj Matjaž Rakovec porabi 5 milijonov evrov? FOTO: Jože Suhadolnik

Z Mestne občine Kranj (MOK) so namreč sporočili, da so prejeli nakazilo 5,6 milijona evrov, kolikor znaša 15-odstotni davek na dobitek od igre na srečo.

Rakovec: »Konkretno ta hip ne moremo povedati, kako bo MOK porabila prejeta sredstva«

Kranjski župan Matjaž Rakovec še ni mogel povedati, kako bo občina sredstva porabila. »Dejstvo je, da smo sredi zelo intenzivnega investicijskega cikla, čakajo nas številne za Kranj, za Kranjčanke in Kranjčane zelo pomembne naložbe,« je izpostavil.

Dodal je, da odločitev, na kakšen način porabiti prejeta sredstva, terja temeljit premislek. »V Kranju živi skoraj 60.000 ljudi in naša naloga je, da denar porabimo tako, da bodo korist imeli prav vsi, tako da razmišljamo v smeri, da bi prejeta sredstva namenili za izobraževanje, šport ali kulturo,« je pojasnil.

Kako naj torej Rakovec porabi 5 milijonov evrov?

So pa kar nekaj idej, kako porabiti skoraj 5 milijonov evrov, prispevali občani in občanke, potem ko je občina razkrila veselo novico.

Kaj predlagajo naši bralci? Bralka Jana: Za novo avtobusno postajo, ker je resnično potrebna. Bralka Tatjana: Avtobusna postaja, popravilo kakšnega igrišča,ki ga lahko vsi uporabljajo, ureditev klopc, kjer so potrebne, popravilo kakega mostu ali je potrebno naresti kakšen lažji dostop za invalide, kakšno klančino,,,, Bralka Lili: Nova avtobusna postaja z čakalnico in sanitariji Bralec Igor: Stanovanja za Albance Bralka Jagoda: Ureditev zavetišča za živali Bralka Majda: Ne pozabite na manjše KS, ki si ne morejo same izboljšati svoje infrastrukture in športnih objektov



Nekaj odzivov oziroma predlogov, kako naj na občini porabijo Eurojackpot miljone objavljamo v nadaljevanju:

• »No, zdaj pa končno lahko naredite kaj za zavetišče v Kranju, ki ga že tako dolgo obljubljate.«

• »Najbolje, da denar namenite za vključevanje priseljencev v našo sredino.«

• »Najbolj smotrno bi bil denar porabljen za vodovod v Zabukovju.«

• »Lahko bi se v Britofu naredilo novo nogometno igrišče, pa še bi ostalo denarja.«

• »Nova hokejska dvorana.«

• »Avtobusna postaja, drsališče, koncertna dvorana, pa še kaj bi se našlo«

• »Denar naj bo porabljen za novo bolnišnico ne pa za podporo Neslovencev«

• »Porabite za kaj bolj "pametnega" npr. nova avtobusna postaja«

• »Uredite avtobusno postajo v Kranju, ker je sramota kaka je za mesto.«

Vsakemu 100 evrov?

Med predlogi se je pojavila tudi ideja, da bi občina denar preprosto razdelila med občane – vsak bi tako prejel približno 100 evrov. A na občini so nam pojasnili, da takšna možnost ne pride v poštev. Namesto tega razmišljajo, da bi sredstva iz proračuna namenili enemu ali dvema večjima projektoma za skupno dobro, ki bi povezovala izobraževanje, šport in kulturo.

Kakšen pa je vaš predlog? Kam naj občina nameni denar?