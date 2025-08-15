V PARKIRNI HIŠI

Kako mu je to uspelo? Poglejte, kako je nekdo parkiral avto v parkirni hiši (FOTO)

Ljudje imajo odgovor, zakaj je bilo vozilo morda parkirano tako, kot je bilo.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Roland Magnusson Getty Images
Simbolična slika FOTO: Roland Magnusson Getty Images

Če neko vozilo ni parkirano pravilno, pri ljudeh hitro nastane debata. En zanimiv primer napačnega parkiranja, ki si ga lahko ogledate na tej povezavi, je danes objavila neka oseba v Facebook skupini V živo s slovenskih cest. 

Kot je videti na slikah, je bil neki beli karavan v parkirni hiši parkiran na delu, ki je namenjen vožnji vozil. Tik za njim je videti manjše vozilo, ki je bilo parkirano na pravem mestu.

Je bila kriva ročna zavora?

Nekateri ljudje menijo, da oseba ni zategnila ročne zavore, kar bi lahko povzročilo, da se je vozilo premaknilo. Ali je ob premiku prišlo do trka omenjenega karavana z manjšim vozilom za njim, je s slik težko razbrati. 

Če je bila res kriva ročna zavora, verjamemo, da bo voznik (ali voznica) naslednjič precej bolj pozoren na njo, ko bo zapuščal vozilo.

parkiranje vozilo avto nepravilno parkiranje

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

