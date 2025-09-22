  • Delo d.o.o.
Kako lahko vaše podjetje prihrani več kot 300 evrov na leto za elektriko?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
Petrolova ponudba elektrike omogoča stabilne stroške tudi v negotovih časih. FOTO: Depositphotos

Vsaka prihranjena kilovatna ura pomeni več možnosti za razvoj poslovanja. FOTO: Depositphotos

Pametno načrtovanje porabe elektrike je ključno za stroškovno učinkovitost malih podjetij. FOTO: Depositphotos

Tudi majhna podjetja si zaslužijo velike rešitve. FOTO: Depositphotos

22. 9. 2025 | 07:55
 22. 9. 2025 | 07:55
 22. 9. 2025 | 08:16
Ali ste tudi v vašem podjetju vsak mesec presenečeni nad stroški za energijo? Za mala podjetja je ključno, da imajo nad stroški za električno energijo več nadzora. Vsaka nepredvidena podražitev lahko pomeni pritisk na marže in dolgoročno vzdržnost poslovnega modela.

V takšnem okolju, kjer se cene električne energije pogosto spreminjajo zaradi globalnih vplivov, so stabilni stroški eden ključnih elementov uspešnega poslovanja. Podjetja, ki lahko predvidijo svoje stroške, lažje načrtujejo proračun, vlagajo v razvoj in ostajajo konkurenčna na trgu.

Za obrtnike, manjše proizvodne obrate, gostince ali druge storitvene dejavnosti je elektrika pomemben del mesečnih stroškov. Nenadne podražitve lahko hitro vplivajo na celotno poslovno dinamiko. Ravno zato je Petrolova ponudba za odjem električne energije za male poslovne odjemalce z enoletno fiksno ceno električne energije pomembna poslovna priložnost.

Z izbiro zanesljivega dobavitelja in s pogodbo, ki omogoča zaklenjeno ceno, si podjetja zagotovijo predvidljivost in se izognejo cenovnim šokom. Pomembno je tudi dejstvo, da ponudba ne prinaša dolgoročnih obveznosti, saj po enem letu lahko podjetje brez stroškov odstopi. To pomeni več nadzora, več fleksibilnosti in predvsem manj skrbi.

Petrolova edinstvena ponudba za mala podjetja

Petrol razume potrebe manjših podjetij, ki si želijo jasnih in preglednih pogojev pri oskrbi z električno energijo. Z novo akcijsko ponudbo, ki traja do 30. novembra 2025, podjetjem omogoča dostop do posebej prilagojenih cen, sklenjenih pod pogoji, ki upoštevajo njihovo fleksibilnost in dinamiko poslovanja.

Posebnost ponudbe je v tem, da ne gre le za enkratno znižanje, temveč za možnost sklenitve pogodbe, ki zagotavlja ugodno ceno za obdobje enega leta. To pomeni, da se podjetje zaščiti pred morebitnimi nihanji na trgu in lahko s predvidljivimi stroški lažje načrtuje svoje mesečne obveznosti.

Ponudba je namenjena tako novim kot obstoječim malim poslovnim odjemalcem, ki imajo nizkonapetostni priklop in priključno moč do 43 kW. Brez zapletenih postopkov in z jasno strukturo pogodbe je prehod enostaven in brez nepotrebne birokracije.

Petrol s to ponudbo ne nastopa le kot dobavitelj, ampak kot partner, ki razmišlja dolgoročno in razume, da so pametne energetske rešitve osnova sodobnega podjetništva.

Konkretne številke, merljivi prihranki

Ena največjih prednosti Petrolove ponudbe za male poslovne odjemalce so transparentni pogoji in jasno izračunani prihranki. Podjetja se pri izbiri dobavitelja elektrike pogosto spopadajo z nejasnimi ceniki in drobnim tiskom, kar otežuje primerjavo in odločitev. Petrol pa stavi na preprostost: enotne cene, enostaven izračun in takojšnja preglednost koristi. Po izteku enoletnega obdobja lahko podjetje brezplačno odstopi ali pa nadaljuje po rednem ceniku. Tak pristop omogoča podjetjem, da se hitreje odzivajo na tržne razmere in ohranijo operativno svobodo.

Za povprečno podjetje, ki na leto porabi približno 22 MWh električne energije, to pomeni več kot 315 evrov prihranka brez DDV v primerjavi z rednim cenikom. To je znesek, ki se lahko neposredno preusmeri v druge poslovne aktivnosti, v opremo, digitalizacijo ali izobraževanja zaposlenih. Če imate večjo letno porabo, bodo prihranki še večji. 

Akcijske cene elektrike (brez DDV/z DDV):

Višja tarifa (VT): 0,12855 EUR/kWh (brez DDV)/0,15683 EUR z DDV

Manjša tarifa (MT): 0,10655 EUR/kWh (brez DDV)/0,12999 EUR z DDV

Enotna tarifa (ET): 0,11755 EUR/kWh (brez DDV)/0,14341 EUR z DDV

Stabilna cena kot osnova za trajnostne odločitve

Stabilna cena energije ni pomembna le za tekoče poslovanje, temveč tudi kot temelj za dolgoročne trajnostne odločitve.

Podjetja, ki razmišljajo o izboljšanju energetske učinkovitosti, na primer z zamenjavo stare opreme, naložbami v LED-razsvetljavo ali namestitvijo sončnih panelov, se lažje odločijo za te korake, saj vedo, da jim ne bo vsak dvig cene elektrike izničil pričakovanih prihrankov. Petrolova ponudba tako posredno spodbuja tudi zeleno preobrazbo podjetij, saj omogoča stabilno okolje za uresničevanje bolj trajnostnih praks brez dodatnega finančnega tveganja.

Ne odlašajte – izkoristite priložnost pravočasno

Prihranek pri stroških električne energije ni oddaljena možnost, temveč odločitev, ki jo lahko sprejmete že danes. Petrolova ponudba za male poslovne odjemalce je časovno omejena – akcija traja le do 30. novembra 2025, zato je zdaj pravi trenutek, da naredite korak k bolj stabilnemu in predvidljivemu poslovanju.

Znižane cene, možnost enoletne vezave brez dolgoročnih obveznosti in enostaven postopek menjave ponudnika so le nekatere izmed prednosti, ki jih prinaša ta ponudba. Poleg tega Petrol ostaja zanesljiv energetski partner, ki razume potrebe podjetij in jim nudi podporo tudi po sklenitvi pogodbe.

Ne zamudite priložnosti za nižje stroške, večjo preglednost in dolgoročno stabilnost. 

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE

Naročnik oglasne vsebine je Petrol

Petrol, mali poslovni odjemalci, cena električne energije, elektrika
