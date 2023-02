Kako kaže z vremenom po prazniku? V Ljubljani sneži (FOTO)

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo zmerna burja. Delno jasno bo v severovzhodni Sloveniji, drugod bo oblačno, občasno bo ponekod naletaval sneg. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -4 do 1, na Primorskem do 7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo pretežno jasno, le na jugovzhodu bo še nekaj oblačnosti. Burja na Primorskem bo popoldne slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -5, v alpskih dolinah do -13, na Goriškem in ob morju malo pod 0, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Obeti

V petek bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Jutro bo še dokaj mrzlo, čez dan pa bo že nekoliko topleje. V soboto se bo zmerno pooblačilo, mraz bo še naprej popuščal.

Kako je s snegom v vaših koncih? Kontaktirajte nas.