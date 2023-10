Kako jih je menjal predsednik vlade Robert Golob

Vlada Roberta Goloba je mandat začela v nekoliko okrnjeni sestavi, potem ko jim je končno uspelo popraviti zakon o vladi, pa je število resorjev povečala na 20 (en minister je brez listnice).

Mandat so, ko se je vlada končno lahko oblikovala, kot je želela, začeli:

Matej Arčon , minister za Slovence v zamejstvu in po svetu,

, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Sanja Ajanović Hovnik , ministrica za javno upravo,

, ministrica za javno upravo, Danijel Bešič Loredan , minister za zdravje,

, minister za zdravje, Tatjana Bobnar , ministrica za notranje zadeve,

, ministrica za notranje zadeve, Klemen Boštjančič , minister za finance,

, minister za finance, Alenka Bratušek , ministrica za infrastrukturo,

, ministrica za infrastrukturo, Uroš Brežan , minister za naravne vire in prostor,

, minister za naravne vire in prostor, Tanja Fajon , ministrica za zunanje zadeve,

, ministrica za zunanje zadeve, Darjo Felda , minister za vzgojo in šolstvo,

, minister za vzgojo in šolstvo, Matjaž Han , minister za gospodarstvo, turizem in šport,

, minister za gospodarstvo, turizem in šport, Aleksander Jevšek , minister kohezijo in regionalni razvoj,

, minister kohezijo in regionalni razvoj, Bojan Kumer , minister za okolje, podnebje in energijo,

, minister za okolje, podnebje in energijo, Simon Maljevac , minister za solidarno prihodnost,

, minister za solidarno prihodnost, Luka Mesec , minister za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti,

, minister za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, Igor Papič , minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije,

, minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Emilija Stojmenova Duh , ministrica za digitalno preobrazbo,

, ministrica za digitalno preobrazbo, Marjan Šarec , minister za obrambo,

, minister za obrambo, Irena Šinko , ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,

, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dominika Švarc Pipan , ministrica za pravosodje in

, ministrica za pravosodje in Asta Vrečko, ministrica za kulturo.

A kaj hitro je prišel čas za spremembe.

Kdo je šel sam in kdo je moral iti

Najprej je odšla ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar (novo službo je dobila kot svetovalka v uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar). Nadomestil jo je Boštjan Poklukar.

Sledila je menjava ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana (že med mandatom je bil delal pri znanem zasebnem zdravniku pri nas Marku Bitencu, kasneje pa so mediji poročali, da se je zaposlil na zasebni kliniki, katere večinski lastnik Ivan Simič – v času zadnje vlade Janeza Janše je vodil Furs). Funkcijo ministra za zdravje je začasno prevzel premier sam, pred kratkim pa je bila na to mesto imenovana Valentina Prevolnik Rupel.

Skoraj sočasno so nedavno odšli trije ministri:

Resor Brežana je začasno prevzela Bratuškova, drugega pa Šarec. Po teh treh odhodih to pomeni, da ima predsednik vlade pod seboj zdaj 17-članski ministrski zbor – prav s toliko člani je vlada začela mandat, ko jo je opozicija ovirala pri nameri o povečanju števila ministrstev.

Kdo je zaprosil za nadomestilo

Kot je videti, si bo Brežan vzel čas za razmislek in počitek, kako naprej – zaprosil je tudi za nadomestilo plače po prenehanju funkcije (o njegovi vlogi sicer še ni bilo odločeno, so nam v sredo sporočili iz državnega zbora), medtem ko se bo po poročanju medijev nekdanja ministrica Šinko vrnila na staro delovno mesto, ki jo je čakalo. Na staro delovno mesto – funkcija je bila za čas ministrovanja zamrznjena – vrača tudi Ajanović Hovnikova.

Višina nadomestila za ministra

Nekdanjim ministrom pripada pravica do nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plače, ki so jo prejemali, ko so še opravljali funkcijo.

Rok za uveljavljanje pravice do nadomestila je 15 dni po prenehanju mandata, so nam še pojasnili iz hrama demokracije.