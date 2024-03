Kako je uspelo slovenskemu gradbenemu vizionarju

Gradbeni sektor namreč ustvari skoraj 40 % svetovnih letnih emisij CO2 in prav gradbena podjetja lahko veliko prispevajo k temu, da se gradbeni sektor čim bolj prilagodi podnebnim spremembam.

Te prilagoditve narekujejo tako tuji trgi kot resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, ki nam zastavlja jasen cilj, in sicer da do leta 2050 dosežemo podnebno nevtralnost. Gradbeni sektor bo največ prispeval tako, da bo poskrbel za informacijsko podprto trajnostno gradnjo in prenovo ter za trajnostno vrednotenje stavb, za celovito energetsko prenovo stavb in za uvedbo višjega deleža obnovljivih virov energije.

Tudi pospešena digitalizacija v gradnji je ena izmed potencialnih rešitev, ki lahko pripomore k trajnostnemu in učinkovitemu gradbeništvu. Digitalizacija nam pomaga bolje izkoristiti vire, s tem pa zmanjšati stroške energije in izboljšati nadzor gradbenih procesov.

Čeprav slovenska podjetja sodijo v vrh evropske gradbene panoge, bodo vseeno morala v prihodnosti več pozornosti nameniti prav digitalizaciji in trajnosti.

Naročnik oglasne vsebine je CRGP