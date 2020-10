Skoraj 40 odstotkov okuženih v aplikacijo ne vnese kode

Mobilno aplikacijo za preprečevanje širjenja novega koronavirusa #OstaniZdrav je do vključno nedelje na svojo napravo preneslo 181.395 ljudi. Skupno število izdanih kod TAN je v nedeljo doseglo 2317, v preteklih 14 dneh pa je bilo izdanih 2081 kod in vnesenih 1369, kažejo uradni podatki vlade.



Število uporabnikov operacijskega sistema Android, ki so prenesli aplikacijo, je v nedeljo doseglo 165.667. Podatki o prenosih na naprave z operacijskimi sistemom iOS medtem prihajajo z dvodnevno zamudo; najnovejši podatki so na voljo za soboto, ko je skupno število prenosov doseglo 15.728. Ko je oseba pozitivna Aplikacija deluje tudi na podlagi kode TAN, 10-mestnega števila, ki ga uporabnik pridobi od Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), če je pri njem potrjena okužba s koronavirusom. Nato se prostovoljno odloči, ali bo kodo vnesel v aplikacijo in s tem anonimno opozoril vse tiste posameznike z naloženo aplikacijo, ki so bili v preteklih 14 dneh z njim v tveganem stiku, naj bodo v prihodnje bolj pozorni na svoje zdravje in ravnajo odgovorno. Kodo dobijo le tisti, ki aplikacijo uporabljajo Število izdanih kod se sicer ne sklada s številom pozitivnih testov. NIJZ kodo namreč izda le tistemu, ki uporablja aplikacijo, drugi razlog pa je ta, da če posameznik zamudi z vnosom kode v aplikacijo (za vnos ima tri ure časa), lahko prejme novo.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo, se tveganje za okužbo, na katerega opozarja aplikacija, izračuna na podlagi več parametrov. Za vsak stik z okuženim sistem za obveščanje o izpostavljenosti covidu-19 izračuna tveganje tako, da pomnoži vrednosti parametrov razdalje uporabnika aplikacije od okuženega, trajanja stika, podatka o tem, koliko dni je preteklo od stika, ter stopnje tveganja, ki jo določi NIJZ.



Če ta zmnožek preseže 11, se stik upošteva pri izračunu splošnega tveganja. To pa se izračuna kot utežena vsota časa trajanja stikov na posamezni razdalji. Če ta rezultat presega 15, je skupno tveganje višje, so pojasnili.



Oddaljenost se izračunava na podlagi moči signala Bluetooth. Če je na primer med dvema osebama stena, se bo moč signala zmanjšala in bo ta stik obravnavan kot bolj oddaljen, so še pojasnili.