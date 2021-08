Kako je s kužnostjo cepljenih? Pojasnjuje znanstvenik

Kužni manj in krajši čas

Med nasprotniki cepljenja je velikokrat slišati tudi argument, da tudi cepljeni zbolevajo za koronavirusom in ga širijo naprej. Stoodstotne zaščite pred virusom cepivo namreč res ne daje, kako pa je s kužnostjo cepljenih, pa je v zapisu na twitterju delil slovenski znanstvenik, fizik in filozof dr.Ob vprašanju, kako resen problem je kužnost cepljenih, je poudaril znani dejstvi; da cepiva zelo dobro ščitijo pred hospitalizacijo in smrtjo ter da je učinkovitost cepiv proti blagi in zmerni bolezni zmanjšana, kar je posledica delte, upadanja odpornosti ali obojega. »Zato bomo sčasoma potrebovali tretji odmerek,« je napovedal.»Nekaj dni ob okužbi cepljenega je virusna obremenitev v njegovem nosu, ki jo izmerimo s PCR testom, podobna kot pri necepljenih. Nato začne cepivo učinkovati tudi na sluznici, zato se obremenitev pri cepljenih hitreje zmanjša kot pri necepljenih,« je nadaljeval. »Pred delto (predvsem za alfo) smo vedeli, da cepljeni praviloma ne postanejo kužni, če pridejo v stik z virusom. Razvijejo namreč dovolj protiteles tudi na sluznici, da že tam učinkovito zaustavijo virus. Ker pozitiven test PCR ne pomeni nujno, da je oseba kužna, ampak potrdi le, da je v vzorcu prisotna virusna dednina, za dokaz kužnosti potrebujemo še laboratorijsko študijo, s katero preverimo, ali se virus, ki je bil odvzet iz nosu, razmnožuje v petrijevki,« je zapisal.»Na Nizozemskem so preučili 161 primerov okužb cepljenih zdravstvenih delavcev. Potrdili so, da je količina zaznane virusne dednine podobna pri cepljenih in necepljenih okuženih. Ugotovili so tudi, da so cepljeni prav tako lahko kužni, a manj in krajši čas kot necepljeni.70% cepljenih je bilo pozitivnih na kužne viruse v primerjavi 85% necepljenih. To pomeni, da če ste cepljeni in pridete v stik z virusom, boste manj kužni (in krajši čas) kot necepljeni,« je zapisal, a tudi poudaril, da bo več jasno, ko bodo na voljo še dodatne študije.»Cepiva so tudi v dobi delte učinkovita na individualni ravni (preprečujejo, da bi se okužili in/ali pristali v bolnišnici) in na kolektivni ravni (v verigi prenosov imajo cepljeni manjšo vlogo). Verjetnost, da se cepljeni sploh okuži, je okrog 8x manjša kot pri necepljenemu. Vsekakor pa velja, da moramo vsi (cepljeni in necepljeni) še vedno v notranjih prostorih nositi maske (in prostore čim večkrat zračiti), da bi čim bolj zaustavili možnost prenosa virusa oziroma preprečili širjenje okužbe,« je še zaključil. Besedilo bolj ali manj temelji na viru , v katerem so tudi povezave na članke.