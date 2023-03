Kaj se je zgodilo med Luko Mescem in Niko Kovač

Na družbenih omrežjih je Inštitut 8. marec zastavil ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mesecu vprašanje, zakaj še vedno molči glede poslanih predlogov.

V Inštitutu 8. marec so namreč skupaj z nevladnimi organizacijami na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na začetku januarja poslali dopis in v njem predlagali zakonske spremembe, ki bi žrtvam družinskega nasilja nudile določene razbremenitve pri delu, so zapisali.

Nika Kovač, Inštitut 8. marec. FOTO: Leon Vidic, Delo

»Vstop v vlado pomeni odgovornost. Zavezo k izboljšanju položaja vseh ljudi. Zavezo k hitremu ukrepanju. Sodelovanju s civilno družbo.

Hej, minister Luka Mesec, pred 64 dnevi smo na Ministrstvo poslali predloge, ki bi žrtvam družinskega nasilja nudile določene razbremenitve pri delu. Nasilje v družbi se dogaja tukaj in zdaj. Zakaj o tej temi še vedno molčite?«

Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo poslali vprašanje, ali bodo upoštevali predloge Inštituta 8. marec in ministra Luko Meseca prosili za komentar na očitke Inštituta 8. marec. Odgovore še čakamo.

Preberite še: